Miller anota 27 puntos, Hornets vencen a Bulls 123-116 y rompen racha de 7 derrotas

Brandon Miller anotó 27 puntos, Miles Bridges sumó 22, además de aportar ocho rebotes y siete asistencias, y los Hornets de Charlotte vencieron el viernes 123-116 a los Bulls de Chicago, para dejar atrás una seguidilla de siete derrotas.

Collin Sexton añadió 21 puntos desde el banquillo por los Hornets, que limitaron a los Bulls a ocho de 36 en tiros desde más allá del arco de tres puntos. LaMelo Ball contabilizó 16 puntos, ocho asistencias y siete rebotes.

Josh Giddey estuvo cerca de otro triple-doble, al terminar con 25 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias por Chicago. Coby White añadió 25 unidades y Nikola Vucevic sumó 13 puntos y 14 rebotes.

Fue el último partido de grupo de la Copa NBA para ambos equipos, aunque ambos habían sido eliminados del torneo al comenzar la noche.

