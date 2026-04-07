Michigan conquista su segundo título nacional al vencer 69-63 a UConn

Michigan tuvo que ensuciarse y pelear cada posesión para desenterrar el campeonato nacional colegial el lunes. El equipo acostumbrado a grandes anotaciones encestó apenas dos triples en toda la noche, pero aun así se abrió paso a la fuerza hasta una victoria por 69-63 sobre un terco UConn.

Elliot Cadeau lideró a los Wolverines con 19 puntos, incluido el primer triple del equipo, que llegó después de 7:04 minutos de la segunda mitad. El segundo, obra del novato Trey McKenney, llegó con 1:50 por jugarse y se sintió como una puñalada al darle una ventaja de nueve unidades a los Wolverines.

Como era de esperarse, UConn peleó hasta el final. Solo Ball metió un triple para recortar la diferencia a cuatro con 37 segundos restantes y, tras dos tiros libres fallados, Alex Karaban, de UConn (17 puntos), apenas rozó el aro en un triple que habría reducido el déficit a uno con 17 segundos por jugarse.

No fue sino hasta que McKenney encestó dos tiros libres —con lo que Michigan dejó su efectividad desde la línea en 25 de 28 en la noche— que los Wolverines (37-3) pudieron iniciar la celebración por el segundo título del programa, después del conseguido en 1989.

Pero este partido tuvo un aire de la década de 1950.

Michigan tuvo que luchar por absolutamente todo. Los Wolverines fallaron sus primeros 11 intentos de triple, terminaron 2 de 15 desde larga distancia y ganaron pese a las dificultades de su mejor jugador, Yaxel Lendeborg. Afectado por una lesión en la rodilla y el pie que le impedía elevarse, el transfer de posgrado procedente de UAB terminó con 13 puntos atinando 4 de 13 de tiros de campo.

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