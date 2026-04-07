Padres blanquean 5-0 a Piratas para su tercera victoria consecutiva

El venezolano Germán Márquez se combinó con dos relevistas para una blanqueada de siete hits y consiguió su primera victoria con San Diego para que los Padres ganaran el lunes 5-0 y pusieran fin a la racha de cinco triunfos de los Piratas de Pittsburgh.

Nick Castellanos conectó el primero de los cuatro dobles productores de carrera de San Diego. Jackson Merrill, Jake Cronenworth y el dominicano Ramón Laureano también aportaron cada uno un doble impulsor para ayudar a los Padres a ganar su tercer partido consecutivo.

Márquez (1-1) lanzó cinco entradas, en las que permitió seis hits y otorgó una base por bolas en 92 lanzamientos con cuatro ponches.

Ron Marinaccio y David Morgan trabajaron dos entradas cada uno para completar la segunda blanqueada de San Diego en esta temporada.

Manny Machado anotó una carrera e impulsó otra con un rodado. El venezolano Freddy Fermin anotó dos veces, y Xander Bogaerts tuvo dos hits y una base por bolas.

El novato abridor de los Pirates, Bubba Chandler (0-1), realizó 83 lanzamientos en 4 1/3 entradas. Permitió tres carreras, cinco hits y dio cuatro bases por bolas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes