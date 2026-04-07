Cerveceros vencen 8-6 a Medias Rojas con sencillo decisivo de Mitchell y 3 hits de Yelich

Garrett Mitchell conectó un sencillo para desempatar el encuentro en la octava entrada y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el lunes 8-6 a los Medias Rojas de Boston, enviándolos a su octava derrota en nueve juegos.

Christian Yelich tuvo tres hits y una carrera impulsada para los Cerveceros (8-2), que atraviesan un gran momento.

El venezolano Willson Contreras conectó un jonrón solitario y se embasó cinco veces con los Medias Rojas (2-8).

Garrett Whitlock (0-1) otorgó base por bolas a dos bateadores antes del hit de Mitchell que puso a Milwaukee al frente. El jardinero izquierdo Roman Anthony hizo un tiro descontrolado al plato, lo que permitió que anotara una segunda carrera y puso el marcador 7-5.

Aaron Ashby (3-0) consiguió cuatro outs y Angel Zerpa trabajó la novena para lograr el primer salvamento de su carrera.

Contreras intercambió palabras con el abridor de Milwaukee, Brandon Woodruff, después de recibir un pelotazo en la mano. Luego, Contreras se deslizó con fuerza en segunda base, chocando con los tacos contra la rodilla izquierda de David Hamilton y rompiéndose los pantalones.

El dominicano Brayan Bello no ha logrado completar cinco entradas en ninguna de sus dos aperturas con Boston esta temporada. Permitió cuatro carreras, tres limpias, en 3 1/3 entradas, después de haber tolerado seis carreras en 4 2/3 entradas en una derrota en Houston el 31 de marzo. ___

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