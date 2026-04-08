Michael Lorenzen lanza con eficiencia hasta la 6ta y Rockies vencen 9-1 a Astros para barrer serie

Hunter Goodman conectó un jonrón, Michael Lorenzen se recuperó de un complicado juego inaugural en casa al lanzar con eficiencia hasta la sexta entrada y los Rockies de Colorado arrollaron el miércoles 9-1 a los Astros de Houston, barridos en tres juegos.

Los Rockies ganaron su cuarto duelo consecutivo para colocarse con marca de 6-6. La temporada pasada no consiguieron su sexta victoria sino hasta el 1 de mayo.

También fue su segunda serie ganada. Hace un año, no ganaron la serie número 2 sino hasta mediados de junio, durante una temporada en la que perdieron 119 juegos.

Lorenzen (1-1) permitió una carrera y siete hits en 5 2/3 entradas. El viernes, el derecho cedió los números máximos en su carrera con 12 hits y nueve carreras, en el juego inaugural en casa.

La asistencia anunciada de 15.189 fanáticos fue la más baja en la historia de la franquicia para un partido en casa sin restricciones por pandemia. Zach Agnos se acreditó el salvamento.

La segunda entrada resultó dolorosa para los Astros. Perdieron al jardinero Jake Meyers a mitad de turno al bate por rigidez en la espalda y al derecho dominicano Cristian Javier a mitad del calentamiento, en la parte baja de la entrada, por rigidez en un hombro.

Meyers salió del juego con cuenta de 2-2. Brice Matthews lo reemplazó y conectó un sencillo productor con dos outs. Javier fue sustituido por AJ Blubaugh (1-2), quien permitió cinco carreras en la segunda.

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