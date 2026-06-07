Michael Harris II impulsa 3 carreras y Bravos vencen 3-2 a Piratas para barrer la serie

Michael Harris II conectó un doble de tres carreras en la séptima entrada y los Bravos de Atlanta vencieron el domingo 3-2 a los Piratas de Pittsburgh para completar la barrida de tres juegos.

El dominicano Reynaldo López (3-1) se llevó la victoria con una séptima entrada sin carreras, y Tyler Kinley acabó con una amenaza con las bases llenas en la octava cuando hizo que Ryan O’Hearn rodara para out a la primera base.

El novato de los Bravos Didier Fuentes dejó a dos corredores varados en la novena para conseguir el primer salvamento de su carrera.

Harris entró como bateador emergente con las bases llenas y un out en la séptima, con los Bravos abajo 2-0. Con una lluvia ligera cayendo, envió el primer lanzamiento de Evan Sisk hacia la esquina del jardín derecho para vaciar las bases.

Los Bravos (45-21), líderes de las Grandes Ligas, han ganado 8 de 10 a pesar de que quedaron llimitados a tres hits.

El primera base de los Piratas Spencer Horwitz abrió el juego con un jonrón, el sexto en nueve partidos de su carrera en Truist Park. También conectó un sencillo dentro del cuadro y extendió a 15 juegos su racha embasándose.

Mason Montgomery actuó como abridor con Pittsburgh por cuarta vez esta temporada después de lanzar una entrada como relevista la noche del sábado. Montgomery dejó a dos corredores varados en una primera entrada sin carreras y no ha permitido anotaciones como abridor esta temporada.

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