Lions: Jack Campbell dice que mueve bien la parte baja tras lesión de cuello

El linebacker de los Lions de Detroit Jack Campbell afirmó que tiene movilidad completa en la parte inferior del cuerpo y que “sigue progresando con el movimiento en la parte superior del cuerpo”, en sus primeros comentarios desde que fue retirado del campo en camilla durante un partido contra Minnesota.

“Sé que todavía queda trabajo por delante, pero sigo siendo muy optimista. Me lo estoy tomando día a día, manteniéndome positivo y concentrándome en mejorar”, señaló Campbell el miércoles en un comunicado difundido por el equipo.

Campbell sufrió una lesión en el cuello al inicio del cuarto periodo de la victoria 19-15 sobre los Vikings el domingo. Estaba consciente cuando fue trasladado al hospital, donde se ha estado recuperando de la lesión.

El entrenador de los Lions Dan Campbell comentó que fue algo impactante que el propio Jack Campbell actualizara su condición, que va mejorando, poco antes de las conferencias de prensa previamente programadas del equipo con entrenadores y jugadores.

“Esa es una buena noticia. Es una noticia positiva. Todos estamos agradecidos por eso”, dijo Campbell.

Jack Campbell estaba boca abajo sobre el césped y sin moverse después de chocar con el tight end de los Vikings T.J. Hockenson. Fue evaluado por personal médico antes de ser asegurado a una tabla y levantado con cuidado para subirlo al carrito, en medio de aplausos.

“En especial quiero agradecer a los preparadores físicos y al personal médico que acudieron y me atendieron en el campo. Sé que fueron momentos difíciles, y estoy inmensamente agradecido por el profesionalismo, la compasión y el cuidado que me mostraron", indicó Jack Campbell. "La manera en que manejaron todo y velaron por mí cuando más lo necesitaba es algo que nunca olvidaré”.

La exestrella de Iowa fue seleccionada por los Lions con la 18va elección global en 2023. La temporada pasada, fue elegido All-Pro después de convertirse en el primer jugador de la NFL en siete años en registrar más de 150 tacleadas y al menos cinco capturas y tres balones sueltos forzados.

La condición de Jack Campbell ha sido seguida de cerca desde el domingo, algo que él ha sentido.

Él dijo: “Mi familia y yo queremos agradecer sinceramente a todos por la enorme cantidad de cariño, oraciones y apoyo que hemos recibido en los últimos días. Significa más para nosotros de lo que las palabras pueden expresar”.

Los Lions (5-2) visitan a Miami (1-6) el domingo.

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