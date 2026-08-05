Chourio y Vaughn conectan jonrones, Henderson logra 6.ª victoria y Cerveceros vencen 4-2 a Piratas

El venezolano Jackson Chourio y Andrew Vaughn conectaron jonrones, Logan Henderson permitió dos carreras en seis entradas para ganar su sexta decisión consecutiva, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron la noche del martes por 4-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Henderson (6-1), cuya única derrota fue a principios de mayo, permitió cuatro hits, incluidos dos jonrones solitarios, ponchó a ocho y dio una base por bolas.

El venezolano Antonio Senzatela, adquirido de los Rockies el lunes, lanzó una séptima entrada sin carreras con la ayuda de una doble matanza. El dominicano Abner Uribe dejó varados a corredores en las esquinas en la octava y Trevor Megill cerró con una novena perfecta para su 19no salvamento en 21 oportunidades.

Los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, que consiguieron su 70ma victoria —la mayor cifra en las Grandes Ligas—, ganaron ante Pittsburgh apenas por segunda vez en ocho juegos esta temporada.

El dominicano Endy Rodríguez abrió la quinta con su sexto jonrón para acercar a Pittsburgh 3-2.

Kirby Yates, adquirido el lunes de los Angels, lanzó una novena entrada sin carreras por Pittsburgh.

El mánager de los Pirates, Don Kelly, fue expulsado en la quinta entrada por el umpire principal.

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