Ravens acuerdan extensión de contrato con el receptor Zay Flowers, 2 veces Pro Bowl

Los Ravens de Baltimore han acordado una extensión de contrato por cuatro años y 140 millones de dólares con el receptor Zay Flowers, elegido dos veces al Pro Bowl, según una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press el martes bajo condición de anonimato porque los términos no habían sido anunciados. El acuerdo, que incluye 108 millones de dólares garantizados, representa un compromiso considerable con Flowers, quien viene de una temporada en la que atrapó 86 pases para 1.211 yardas y cinco touchdowns. Baltimore lo seleccionó en la primera ronda en 2023, y el escurridizo receptor de 5 pies y 9 pulgadas se convirtió de inmediato en un factor gracias a su rapidez. Ahora ha registrado temporadas consecutivas de 1.000 yardas como uno de los principales objetivos del quarterback Lamar Jackson.

“Gran día para los Ravens. Un reconocimiento para Zay Flowers. No hay nada mejor como entrenador que ver a esos muchachos obtener lo que se merecen. Estoy muy contento por Zay y entusiasmado por él. No puedo esperar a verlo prosperar en nuestra ofensiva”, dijo el entrenador de Baltimore, Jesse Minter.

Los Ravens seleccionaron a un receptor en la primera ronda tres veces entre 2019 y 2023. No lo han vuelto a hacer desde que eligieron a Flowers. Se ha perdido apenas un partido de temporada regular en tres temporadas, aunque no estuvo disponible para los playoffs de 2024.

Flowers se convirtió en el jugador más rápido en la historia de los Ravens (21 partidos) en alcanzar 100 recepciones y en el primer Raven con múltiples temporadas de 1.000 yardas en los primeros tres años de su carrera. Ocupó el 11.º lugar en la NFL en recepciones en 2025 y el séptimo en yardas por recepción. Eso ocurrió pese a una temporada discreta y marcada por lesiones de Jackson —y a la disposición de Baltimore de correr el balón con Derrick Henry.

A Flowers le preguntaron la semana pasada sobre su situación contractual al entrar en su cuarta temporada.

“Sinceramente, ahora mismo solo estoy trabajando. Estoy tratando de mejorar. Eso se lo dejo a mis agentes. En este momento, estoy tratando de aprender esta ofensiva, acercarme más a mis compañeros y a mis entrenadores, y simplemente seguir poniéndome a punto para la temporada”, comentó.

___

El periodista de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi contribuyó a este informe.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes