México reforzará la seguridad en sitios turísticos tras tiroteo en pirámides rumbo al Mundial

El gobierno de México manifestó que estaba reforzando la seguridad en sitios turísticos después de que un hombre abriera fuego contra turistas en unas pirámides a las afueras de Ciudad de México, a menos de dos meses de la Copa Mundial de la FIFA.

El tiroteo del lunes, perpetrado por un atacante solitario en la cima de una de las pirámides de Teotihuacán —un sitio Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una de las atracciones turísticas más visitadas de México—, mató a un turista canadiense e hirió a una docena más.

También desató, a la mañana siguiente, una avalancha de preguntas de reporteros a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre qué protocolos de seguridad estaba adoptando su gobierno de cara a la competencia deportiva, que México organizará conjuntamente con Estados Unidos y Canadá durante el verano.

A aproximadamente una hora de Ciudad de México, Teotihuacán estaba previsto como un sitio clave para los visitantes durante las festividades. Apenas unos días antes del tiroteo, legisladores locales incluso impulsaron una iniciativa para reactivar un espectáculo nocturno interactivo de luces proyectadas sobre las pirámides para los visitantes del Mundial, que había sido suspendido al inicio de la pandemia de COVID-19.

El inesperado acto de violencia ocurre mientras el gobierno de Sheinbaum ha hecho grandes esfuerzos por proyectar una imagen de seguridad de cara a la competencia de fútbol, tras un repunte de violencia de cárteles en febrero en la ciudad sede del Mundial, Guadalajara.

“Hechos como este sólo magnifican aún más las imágenes negativas que México tiene en temas de seguridad, socavando la narrativa que la presidenta Sheinbaum intenta construir de que México es un país seguro”, afirmó David Saucedo, analista de seguridad mexicano.

‘Un incidente aislado’

Sheinbaum reconoció el martes que el sitio arqueológico carecía de filtros de seguridad para prevenir el ataque, en parte —explicó— porque el tiroteo “fue un incidente aislado” que no había ocurrido antes en un espacio público de ese tipo.

Si bien México sufre violencia de cárteles, especialmente en zonas estratégicas y rurales, los tiroteos masivos en espacios públicos son poco frecuentes en México en comparación con Estados Unidos, donde es mucho más fácil obtener legalmente un arma.

Indicó que el atacante parecía estar motivado por “influencias externas”, en particular la masacre de Columbine de 1999 en Colorado.

“Nuestra obligación como gobierno es tomar las medidas adecuadas para garantizar que una situación como ésta no vuelva a ocurrir. Pero claramente, todos sabemos —los mexicanos lo saben— que esto es algo que no había sucedido antes”, declaró el martes por la mañana Sheinbaum.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, rostro de la ofensiva del gobierno contra los cárteles, dijo el martes que se ordenó a las fuerzas de seguridad “fortalecer de inmediato la seguridad” en sitios arqueológicos y en los principales destinos turísticos de todo el país.

Señaló que el gobierno incrementará la presencia de la Guardia Nacional, reforzará los controles de seguridad en sitios clave y fortalecerá los sistemas de vigilancia para “identificar y prevenir cualquier amenaza” contra ciudadanos y visitantes.

Preocupaciones de seguridad antes del Mundial

El anuncio fue un esfuerzo de las autoridades mexicanas por apaciguar las preocupaciones persistentes sobre la violencia en México antes del torneo.

El gobierno de Sheinbaum ha presumido logros en materia de seguridad bajo su liderazgo. Los homicidios han caído con fuerza desde que asumió el cargo, hasta los niveles más bajos en una década, según cifras oficiales. El gobierno también ha abatido a varios capos de alto nivel y ha destacado una disminución en los decomisos de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Pero en meses recientes han enfrentado obstáculos, en particular un estallido de violencia en Guadalajara en febrero, detonado por la muerte del jefe del cártel más poderoso de México. El derramamiento de sangre fue recibido con una ola de preocupación dentro y fuera de México. Sheinbaum prometió que no habría “ningún riesgo” para los aficionados que asistan al torneo, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que tenía “plena confianza” en México como país anfitrión. Posteriormente, Sheinbaum se reunió con representantes de la FIFA para evaluar la seguridad de los partidos del Mundial que se jugarán en México.

El gobierno de México redobló las medidas de seguridad, que incluyen desplegar 100.000 elementos de seguridad en todo el país, concentrados particularmente en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Funcionarios indicaron que desplegarán más de 2.000 vehículos militares, así como decenas de aeronaves y drones, y establecerán perímetros de seguridad alrededor de zonas como estadios y aeropuertos en ciudades clave.

“Como pueden ver, estamos muy preparados para el Mundial”, dijo a inicios de marzo Sheinbaum.

Pese a lo inusual del tiroteo del lunes en las pirámides, el acto extremo de violencia reavivó el escrutinio de algunos sobre la capacidad del gobierno para prevenir hechos violentos durante el torneo de fútbol, y volvió a aumentar la presión sobre el gobierno.

Se solicitó un comentario a la FIFA sobre el tiroteo en las pirámides, pero el organismo rector del fútbol normalmente no aborda asuntos de seguridad ni incidentes que ocurren fuera de las sedes del torneo.

Saucedo, el analista de seguridad, sostuvo que las presiones para concentrar la seguridad en las ciudades sede y en zonas turísticas como Teotihuacan podrían darse a costa de otras áreas más golpeadas por el crimen, que necesitan con mayor urgencia presencia policial y militar.

“Hechos como el que ocurrió ayer en Teotihuacan muestran claramente que las agencias de seguridad pública están rebasadas”, comentó.

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El reportero de The Associated Press Graham Dunbar contribuyó a este despacho desde Ginebra.