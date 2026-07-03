Cómo "Country Roads" se convirtió en la banda sonora del Mundial para la selección de EEUU

Se ha convertido en una de las escenas perdurables de la selección de Estados Unidos durante este Mundial: jubilosos, los jugadores se unen a decenas de miles de aficionados para cantar “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, al final de sus partidos.

Incluso el entrenador Mauricio Pochettino, que nació en Argentina y vive en España, se sumó después de la victoria por 2-0 obtenida el miércoles sobre Bosnia-Herzegovina, cantando a voz en cuello la letra del himno de Denver mientras abrazaba a sus jugadores y a miembros del cuerpo técnico.

Bill Danoff, coautor de “Country Roads”, dijo a The Associated Press que se siente honrado de que la selección de Estados Unidos haya adoptado la canción. Consideró que Denver, quien murió en un accidente aéreo en 1997, habría disfrutado viendo el partido más reciente.

“Fue un partido muy emocionante: se quedaron con un jugador menos por una tarjeta roja, pero aun así ganaron”, comentó Danoff, quien en las últimas semanas ha empezado a convertirse más en aficionado al fútbol, en parte por la conexión con “Country Roads”. “Pensé: ‘Caray, ojalá John todavía estuviera aquí’. John se emocionaba muchísimo con cosas así, y habría sido divertido ver ese partido con él”.

Los herederos de John Denver dijeron a la AP que están “encantados” con el más reciente resurgimiento de la canción en el Mundial. Aseguraron que “Country Roads” ha perdurado porque su mensaje trasciende la geografía, y su letra “simple, clara y cercana” la hace perfecta para cantarla en grupo.

“Todo el mundo sabe de qué trata ‘Take me home to the place I belong’”, afirmó el jueves el grupo de herederos. “No se limita a Virginia Occidental”.

Así fue como una canción inspirada por un viaje en Maryland se convirtió en un himno del Mundial.

La canción tiene sus orígenes en Maryland, no en Virginia Occidental

A pesar del abrazo sentido a Virginia Occidental que transmite la letra, Danoff ha dicho que la inspiración de la canción surgió de un viaje en auto que él y su entonces esposa, la coautora Taffy Nivert, hicieron por la sinuosa Clopper Road de Maryland. Asistieron a una reunión familiar en Gaithersburg, a unas 25 millas (40 kilómetros) al este de la frontera con Virginia Occidental.

“Simplemente empecé a pensar, caminos rurales; empecé a pensar en mí creciendo en el oeste de Nueva Inglaterra y recorriendo todos esos caminos pequeños”, dijo Danoff a la televisora WRC-TV de Washington en 2020. “No tenía nada que ver con Maryland ni con ningún lugar”.

En ese momento, Danoff no había pasado mucho tiempo en Virginia Occidental. Sin embargo, conocía la música de los Apalaches que se transmitía desde Wheeling, por la famosa estación de radio WWVA del estado en cuestión, que escuchaba mientras crecía en Springfield, Massachusetts.

Danoff contó que también se inspiró en el actor Chris Sarandon, nacido en Virginia Occidental, así como en los integrantes de una comuna de ese estado que con frecuencia asistían a sus presentaciones.

Danoff relató que él y Nivert planeaban vender la canción a Johnny Cash, pero una noche, cuando tocaron una versión inconclusa en su apartamento para su amigo John Denver, el cantautor los convenció de que le permitieran grabarla a él.

La canción, lanzada en 1971, se convirtió en el mayor éxito de Denver y ha sido un clásico durante décadas.

“No conozco todas las maneras en que esa canción debió haber tocado a la gente, pero agradezco haber podido, de algún modo, decir algo que tiene significado para otros”, escribió Denver años después.

“Country Roads” encuentra un nuevo escenario en el Mundial

Según The Athletic, empleados de la FIFA añadieron “Country Roads” a las opciones de su lista de reproducción posterior a los partidos con la esperanza de crear un momento compartido entre el equipo de Estados Unidos y sus seguidores.

Debutó al final del segundo partido de Estados Unidos, cuando los jugadores celebraron su victoria 2-0 sobre Australia en Seattle. La canción fue un éxito inmediato tanto dentro del estadio como en redes sociales.

Los aficionados celebraron las escenas de jugadores estadounidenses saludando a la afición mientras cantaban la letra.

“Se podía sentir la conexión con los aficionados”, dijo a los reporteros el mediocampista Weston McKennie después del partido.

La canción de John Denver no tuvo exactamente la misma recepción el 25 de junio en Los Angeles, ya que sonó después de una desalentadora —aunque intrascendente— derrota de Estados Unidos ante Turquía en el último minuto.

Pero regresó con fuerza el miércoles por la noche en Santa Clara, California, cuando Estados Unidos venció a Bosnia-Herzegovina para avanzar a los octavos de final.

Quizá nadie estuvo más entusiasmado que los mediocampistas McKennie y Sebastian Berhalter, quienes agitaban los brazos con energía mientras deambulaban por el campo cantándoles a los aficionados.

En partidos en los que no participa el equipo de Estados Unidos, la canción se ha puesto con frecuencia durante las pausas de hidratación y también ha sido recibida con una aprobación atronadora por parte de aficionados que, instantes antes, habían abucheado el inicio de cada pausa de hidratación.

‘Country Roads’ ha sido durante mucho tiempo un clásico deportivo

Difícilmente es la primera vez que “Country Roads” es coreada por los aficionados al deporte. Desde hace mucho suele aparecer en los partidos de fútbol americano de la Universidad de Virginia del Oeste, donde los aficionados de los Mountaineers le cantan al equipo después de sus victorias como local.

Incluso ha encontrado un hogar en Europa, donde los aficionados la han cantado durante la visita anual de la NFL a Alemania desde el primer partido en Múnich en 2022.

Allí, los aficionados estaban acostumbrados a cantar la canción durante las celebraciones del Oktoberfest.

Y, en la Liga Premier inglesa, los seguidores del Manchester United hace años modificaron la letra para cantar sobre su propio “hogar”: el estadio Old Trafford.

Los jugadores de Inglaterra tienen su propia canción para cantar en grupo

Mientras que “Country Roads” es el himno no oficial de Estados Unidos, la selección de Inglaterra en este torneo ha adoptado de manera similar “Wonderwall”, de Oasis.

Formados en una fila, con los brazos sobre los hombros de los demás, los jugadores ingleses cantaron el éxito de 1995 después de su victoria por 4-2 en el debut ante Croacia, algo que el capitán Harry Kane dijo que fue “uno de mis momentos favoritos de todos los tiempos con la camiseta de Inglaterra”.

Desde entonces, el equipo ha repetido la tradición después de cada partido.

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