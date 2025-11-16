Inglaterra perfecta en clasificación al Mundial con 8 victorias y 0 goles en contra

La inmaculada Inglaterra se dirige al Mundial con un récord de clasificación del 100%.

Una victoria por 2-0 contra Albania el domingo hizo que el equipo de Thomas Tuchel sumara ocho victorias en ocho partidos, asegurando también su lugar en el torneo del próximo año sin conceder un solo gol.

Inglaterra ya se había clasificado antes de completar su último partido del Grupo K, pero terminó con estilo con otra victoria.

El máximo goleador de todos los tiempos, Harry Kane, anotó ambos tantos en Tirana para extender su récord a 78 goles en 112 partidos para su país.

“Hemos establecido el estándar ahora, especialmente en los últimos campamentos. Vamos a entrar al torneo como uno de los favoritos. Tenemos que aceptar eso, ha sido así en las últimos ediciones", señaló el capitán de Inglaterra.

El récord de Kane en todas las competiciones para el Bayern Múnich e Inglaterra esta temporada es de 25 goles en 18 apariciones.

Tuchel fue contratado el año pasado con la tarea inicial de llevar a Inglaterra al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. La Asociación de Fútbol de Inglaterra cree que el entrenador puede poner fin a la espera de décadas del país por un título importante, ya que el equipo de la rosa no ha ganado la Copa del Mundo desde 1966.

Inglaterra se dirige al torneo del próximo año habiendo llegado a la final de las dos últimas Eurocopas.

“Hemos estado construyendo, hemos tenido un gran año juntos con el nuevo entrenador, y ahora esperamos un gran 2026”, señaló Kane.

