Congo vence a Nigeria en penales y avanza a los playoffs intercontinentales del Mundial

Congo avanzó a los playoffs intercontinentales de la Copa del Mundo tras vencer a Nigeria en una tanda de penales el domingo por la noche.

Chancel Mbemba ejecutó el penalti decisivo para sellar una victoria de 4-3 en la tanda de penales para Congo, después de que el partido final de los playoffs de clasificación africana terminara 1-1 tras el tiempo extra en Rabat, Marruecos.

La victoria de Congo aseguró su lugar en el torneo de playoffs intercontinentales de seis equipos de la FIFA en marzo, que enviará a dos equipos a la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Nigeria se adelantó después de tres minutos de juego gracias al gol de Frank Onyeka, antes de que Mechak Elia igualara para Congo a los 32 minutos.

El delantero nigeriano Victor Osimhen, el máximo goleador de la Liga de Campeones de UEFA, fue sustituido en el descanso.

Mbemba había anotado en el tiempo añadido en la victoria de Congo por 1-0 contra Camerún el jueves para asegurar un lugar en la final. Esta vez fue el héroe en la tanda de penales.

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez ya se han clasificado para la Copa del Mundo por África.

