Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Congo vence a Nigeria en penales y avanza a los playoffs intercontinentales del Mundial

AP Noticias
Domingo, 16 de noviembre de 2025 19:06 EST
MUNDIAL-AFRICA PLAYOFFS
MUNDIAL-AFRICA PLAYOFFS (AP)

Congo avanzó a los playoffs intercontinentales de la Copa del Mundo tras vencer a Nigeria en una tanda de penales el domingo por la noche.

Chancel Mbemba ejecutó el penalti decisivo para sellar una victoria de 4-3 en la tanda de penales para Congo, después de que el partido final de los playoffs de clasificación africana terminara 1-1 tras el tiempo extra en Rabat, Marruecos.

La victoria de Congo aseguró su lugar en el torneo de playoffs intercontinentales de seis equipos de la FIFA en marzo, que enviará a dos equipos a la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Nigeria se adelantó después de tres minutos de juego gracias al gol de Frank Onyeka, antes de que Mechak Elia igualara para Congo a los 32 minutos.

El delantero nigeriano Victor Osimhen, el máximo goleador de la Liga de Campeones de UEFA, fue sustituido en el descanso.

Relacionados

Mbemba había anotado en el tiempo añadido en la victoria de Congo por 1-0 contra Camerún el jueves para asegurar un lugar en la final. Esta vez fue el héroe en la tanda de penales.

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez ya se han clasificado para la Copa del Mundo por África.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in