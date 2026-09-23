Mets ganan su primer juego tras nombrar a Green mánager de tiempo completo al vencer 6-3 a Rangers

Sean Manaea ponchó a nueve en seis entradas, el venezolano Francisco Álvarez conectó un doble y anotó dos veces mientras impulsaba dos carreras, y los Mets de Nueva York vencieron el martes 6-3 a los Rangers de Texas, líderes del Oeste de la Liga Americana, en su primer juego con Andy Green como su mánager de tiempo completo.

Green fue nombrado mánager interino desde que el venezolano Carlos Mendoza fue despedido el 26 de junio.

Texas (78-79) comenzó el día con una ventaja de un juego en la división sobre Houston.

Manaea (6-7) permitió tres carreras —dos limpias— y tres hits. Kodai Senga trabajó la novena para su octavo salvamento.

Álvarez puso arriba a Nueva York 4-3 con un doble de dos carreras en la sexta ante Nathan Eovaldi (11-10). Luego, el venezolano Luis Torrens añadió un elevado de sacrificio.

Carson Benge conectó un doble y anotó en la cuarta cuando al jardinero derecho Brandon Nimmo se le marcó un error en una pelota que Álvarez bateó al hueco.

Fue el primer juego de Nimmo contra los Mets, que lo seleccionaron en el puesto 13 global en 2011. Jugó 10 temporadas de Grandes Ligas en Nueva York hasta que fue traspasado a Texas en noviembre pasado por Marcus Semien.

Semien, parte del único título de Serie Mundial de los Rangers en 2023, recibió una buena ovación y terminó de 5-0.

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