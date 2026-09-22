Ime Udoka quiere que sus Rockets hagan "mucho ruido" tras dos tempraneras eliminaciones

El entrenador Ime Udoka espera mucho más de los Rockets de Houston, después de que ganaran 52 partidos de temporada regular antes de caer en la primera ronda de los playoffs en cada uno de los últimos dos años.

"No estamos aquí solo para llegar a la primera ronda; queremos causar un verdadero impacto. Todos tienen más hambre de eso, de dar el siguiente paso y no estancarse”, dijo Udoka el martes, al iniciar su cuarto año en Houston

Los Rockets dieron inicio a la temporada de la NBA el martes como el primer equipo en realizar su día de medios.

Abrirán la pretemporada con dos partidos contra los Mavericks de Dallas el 9 y el 11 de octubre en Macao, China.

El día de medios de Houston tuvo un tono mucho más optimista este año con el regreso del base Fred VanVleet, quien se perdió toda la temporada pasada tras romperse el ligamento cruzado anterior justo antes del evento del año pasado.

“Definitivamente estoy más entusiasmado que cuando iba rumbo a la temporada pasada. La lesión de Fred llegó justo en la víspera de la temporada; eso fue duro para todos y quizá yo estaba un poco más nervioso. Y este año siento que sé mejor qué esperar de este grupo, lo que me entusiasma para ver qué está pasando”, manifestó el gerente general Rafael Stone.

Udoka señaló que VanVleet recibió el alta médica completa para el campamento de entrenamiento y que el base no puede esperar para volver a la cancha con su equipo.

“En este momento, con la temporada a unos 30 días, me siento realmente bien. Aún será un proceso, así que no verán el producto terminado, pero estoy en un muy buen punto”, comentó Udoka.

Además del regreso de VanVleet, los Rockets también reciben de vuelta al pívot Steven Adams, quien estuvo limitado a solo 32 partidos la temporada pasada por una lesión de tobillo que requirió cirugía.

Su mayor incorporación en la temporada baja fue Marcus Smart, Jugador Defensivo del Año 2021-22, y los Rockets esperan que ayude a que la otra figura defensiva, Amen Thompson, dé otro paso adelante en su cuarta temporada.

Kevin Durant se mantuvo sano durante toda la temporada regular y fue titular en 78 partidos en su primer año en Houston tras un traspaso de gran impacto desde Phoenix. Pero quedó limitado a solo un partido en los playoffs por una lesión de tobillo, mientras los Rockets perdían ante los Lakers en seis juegos.

Udoka dijo que espera reducir los minutos de Thompson y Durant después de que ambos ocuparan el primer y el segundo lugar en minutos jugados en la temporada regular el año pasado.

Esa fue una novedad para Durant, 16 veces All-Star, quien cumple 38 años la próxima semana.

“Desde hace mucho tiempo el mensaje de mi parte ha sido el mismo: soy mejor en la cancha. El equipo es mejor cuando estoy en la cancha”, afirmó Durant.

Durant dijo que no se opone a descansar en el cuarto periodo si los Rockets tienen la ventaja, pero sí se opone a hacerlo solo para que él descanse.

“No solo por el hecho de bajar mis minutos porque es mayor o porque jugó muchos minutos. Para eso se supone que debo entrenar: para aguantar, para jugar 48 minutos por noche. Entiendo la preocupación, pero si el partido necesita que esté ahí, quiero estar ahí”, explicó Durant.

Udoka indicó que un gran enfoque esta temporada será cerrar los partidos, después de que más de la mitad de las 30 derrotas de Houston se produjeran en juegos en los que tenían ventajas de dos dígitos.

Corregir ese problema, combinado con el regreso de VanVleet y Adams, tiene a Stone optimista de que este podría ser un gran año para los Rockets, mientras persiguen su primer título desde que ganaron campeonatos consecutivos en 1994-95.

“Obviamente tuvimos algunos desafíos el año pasado, particularmente en el frente de las lesiones, y perdimos bastantes partidos que pensábamos que podíamos haber ganado, y aun así tuvimos un buen año. Así que creo que todavía hay mucho margen para mejorar”, señaló Stone.

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