Los Mets de Nueva York contratan al mánager interino Andy Green por 3 años

En un cambio de rumbo, los Mets de Nueva New York contrataron el martes al mánager interino Andy Green para el puesto de tiempo completo, otorgándole un contrato de tres años.

El equipo hizo el anuncio antes de iniciar una serie de tres juegos en Texas contra los Rangers.

Green había estado al frente del sistema de ligas menores de Nueva York antes de asumir como mánager interino cuando el venezolano Carlos Mendoza fue despedido a finales de junio. En ese momento, Green comentó que no estaba particularmente interesado en dirigir más allá de este año, y el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stears, manifestó que Green regresaría a un puesto en la oficina principal después de la temporada, una postura que Stearns mantuvo en los meses siguientes.

Sin embargo, los Mets, ocupantes del último lugar en la División Este de la Liga Nacional, han jugado mejor bajo el mando de Green, con marca de 37-38 desde que asumió, y el club optó por no realizar una búsqueda de un nuevo mánager en esta temporada baja.

Green también dirigió a los Padres de San Diego de 2016 a 2019.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP