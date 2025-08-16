Blake Freeland, liniero ofensivo de Colts, se fractura pierna derecha en partido ante Packers.

El liniero ofensivo de los Colts de Indianapolis Blake Freeland fue retirado del campo en camilla con la pierna derecha fracturada durante la primera mitad del partido de pretemporada del sábado contra Green Bay.

El entrenador Shane Steichen confirmó el diagnóstico tras la derrota de Indy por 23-19.

Freeland se lesionó al inicio del segundo cuarto en una jugada de carrera en tercera y uno. Al finalizar la jugada, su pierna derecha quedó atrapada debajo de la pila de jugadores antes de que Freeland cayera al suelo. Los entrenadores trabajaron en su pierna durante varios minutos, colocándole un botín ortopédico.

Cuando Freeland fue levantado en la parte trasera del carrito de golf , sus compañeros de equipo se reunieron en torno suyo para animarlo.

"Todos sabemos que las lesiones son parte del juego y parte del viaje", dijo Steichen . "Todos, en algún momento, si juegan lo suficiente en esta liga, van a tener una lesión. Lo importante es la forma en que atacas tu rehabilitación y la atraviesas, y sabes que hay un plan para tu vida en este deporte".

La lesión de Freeland complica más las cosas en una línea ofensiva que tuvo problemas contra los cazamariscales de Green Bay durante la práctica conjunta del jueves.

Se esperaba que Freeland, veterano de tercer año de Brigham Young, respaldara a Braden Smith y posiblemente sirviera como tackle de swing de Indy

En la jornada, Steichen quería dejar que sus titulares jugaran con los dos mariscales de campo que compiten para comenzar el 7 de septiembre contra Miami —Anthony Richardson y Daniel Jones. Y Smith también salió temprano.

Fue descartado del encuentro en el segundo cuarto con una lesión inguuinal.

Poco tiempo después, Freeland también cayó. Eso podría significar que el novato Jalen Travis comenzará el próximo sábado el último partido de pretemporada en Cincinnati.

"Tuvo bastante tiempo ahí afuera hoy y estoy realmente complacido con él", dijo Steichen . "Es un tackle de gran cuerpo, un jugador de fútbol americano inteligente . Tiene gran poder, grandes manos en la línea de golpeo, así que realmente estoy complacido con su progreso y dónde está".

