Messi es derribado por hincha que invadió amistoso en Puerto Rico

Lionel Messi fue derribado por un aficionado y un guardia de seguridad al final del partido amistoso del Inter Miami en Puerto Rico.

Inter Miami enfrentaba el jueves al Independiente del Valle de Ecuador en Bayamón cuando un aficionado corrió hasta el círculo central y sujetó a Messi por la cintura antes de que ambos fueran tirados al suelo por un guardia de seguridad.

Messi no pareció salir lastimado. El astro argentino se levantó de inmediato y caminó hacia otra parte del campo.

El aficionado llevaba puesta una camiseta del Barcelona con el nombre de Messi y posó para una selfie. Otro aficionado también logró darle un abrazo.

El partido comenzó con cerca de una hora de retraso debido a un desacuerdo relacionado con los uniformes ( Leopoldo Smith/Getty Images )

El incidente ocurrió alrededor de los 88 minutos del partido de la gira de exhibición. Varios hinchas invadieron el campo del estadio Juan Ramón Loubriel.

Este no fue el único incidente. El partido comenzó con cerca de una hora de retraso debido a un desacuerdo relacionado con los uniformes. Ambos equipos saltaron al campo vestidos de negro, lo que generó confusión entre los aficionados en el estadio y los televidentes.

El partido estaba programado originalmente para el 13 de febrero, pero se pospuso porque Messi sintió molestias en la pierna durante el anterior partido de exhibición contra Barcelona SC de Ecuador.

Messi no inició como titular en el encuentro disputado en Bayamón, pero el estadio pudo disfrutar del astro argentino en el segundo tiempo cuando anotó un penal y dio la victoria por 2-1.

Santiago Morales y Messi anotaron a los 16 y 70 minutos, respectivamente, para darle a Inter Miami una victoria por 2-1.

Los reinantes campeones de la liga de Estados Unidos comenzaron su temporada con una derrota 3-0 ante LAFC el sábado pasado. Enfrentarán a Orlando City el próximo domingo.