Messi e Inter Miami, los campeones de la MLS, son goleados 3-0 por Bouanga y LAFC en el debut

Lionel Messi e Inter Miami tuvieron un comienzo complicado en la defensa de su título de la MLS, al ser goleados el sábado 3-0 por Los Angeles FC, con tantos del venezolano David Martínez, Denis Bouanga y el salvadoreño Nathan Ordaz.

Son Heung-min asistió en el gol inicial de Martínez para LAFC, que subrayó su condición de principal amenaza para la corona de Miami durante un animado estreno de temporada de la MLS entre dos de los clubes más emblemáticos de la liga.

“Estos partidos son siempre especiales, porque juega Messi, y nosotros deseamos vencerlo”, dijo Bouanga. “Cada jugador tiene una moral muy alta para este partido”.

El duelo atrajo a 75.673 aficionados —la segunda mayor asistencia en la historia de la MLS— al histórico Los Angeles Memorial Coliseum, que está al lado de la casa habitual de LAFC, el BMO Stadium.

“Este partido se habría agotado cinco veces las localidades en el BMO, pero queríamos hacer algo especial", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber. "Éste es un año fundamental en la historia de nuestro deporte y un gran momento en la historia de nuestra liga, así que ¿por qué no ir a este estadio histórico, traer aquí a Miami, nuestro campeón, y hacer que juegue contra LAFC?”.

La enorme multitud vio un partido entretenido y pudo observar bien a Messi, quien jugó pese a lidiar este mes con un tirón de isquiotibiales. Cada uno de sus movimientos fue recibido lo mismo con vítores que con abucheos por los aficionados de California.

Sin embargo, el superastro no afina todavía su dinámica con sus nuevos compañeros. Las Garzas perdieron a Sergio Busquets y Jordi Alba por retiro e incorporaron al delantero Germán Berterame y al arquero élite de la MLS Dayne St. Clair, cuyo error de colocación simplificó enormemente el gol de Bouanga.

LAFC ofrendó un triunfo al entrenador Marc Dos Santos en su debut en la MLS como el tercer técnico en la historia del club. El exentrenador de Vancouver y asistente de LAFC durante mucho tiempo condujo a su equipo a una victoria 6-1 sobre Real España a principios de esta semana en el debut de la Copa de Campeones de la CONCACAF en Honduras.

LAFC se adelantó a los 38 minutos, cuando Son controló el balón entre el tráfico y metió un pase perfecto a Martínez, quien encontró el ángulo inferior lejano en carrera. Martínez, de 20 años, ha comenzado lentamente su carrera en la MLS, pero LAFC sigue confiando en que el delantero venezolano será una figura.

Bouanga logró un triplete en la Copa de Campeones de la CONCACAF a principios de esta semana, y añadió su primer gol de la temporada de la MLS a los 73. El francés, que terminó segundo detrás de Messi en la carrera por la Bota de Oro la temporada pasada, convirtió un pase largo de Timothy Tillman, cabeceándolo con destreza por encima del avance de St. Clair antes de mandarlo a la red.

LAFC añadió un tercer gol en el tiempo de descuento del segundo tiempo cuando Ordaz aprovechó un pase de Bouanga al centro.

Otros resultados

En el primer encuentro de la nueva campaña, el alemán Marcel Hartel anotó a los 60 minutos y el español Pep Biel igualó a los 73, para que San Luis y Charlotte firmaran un empate 1-1.

El argentino Gerardo Martino comenzó con el pie izquierdo su retorno al banquillo del Atlanta United, que cayó por 2-0 ante Cincinnati. El “Tata” Martino hizo campeón al Atlanta en 2018, antes de dirigir a la selección mexicana y al Inter Miami de Messi.

Otro técnico que debutó fue Michael Bradley, al frente de los Red Bulls de Nueva York, quienes superaron 2-1 al Orlando City.

En tanto, el inglés Sam Surridge marcó dos goles y el costarricense Warren Madrigal logró uno para que Nashville aplastara 4-1 al Revolution de Nueva Inglaterra.

También el brasileño Guilherme Santos aportó un doblete, en la victoria del Dynamo de Houston por 2-1 sobre el Fire de Chicago.

Además, DC United superó 1-0 al Union de Filadelfia; los Whitecaps de Vancouver se impusieron por ese mismo marcador sobre el Real Salt Lake; San Diego apabulló 5-0 a Montreal; los Earthquakes de San José doblegaron 3-0 a Sporting Kansas City; los Red Bulls de Nueva York vencieron 2-1 al Orlando City; los Timbers de Portland triunfaron por 3-2 sobre el Crew de Columbus; Minnesota United igualó 2-2 con Austin, y Dallas derrotó 3-2 a Toronto.

