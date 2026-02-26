Cuba asegura que Estados Unidos le negó visas a 8 miembros de su delegación para el Clásico Mundial

Ocho miembros de la delegación de Cuba no recibieron visas para viajar a Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol, informó el jueves la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS).

Cuba tiene previsto enfrentar a Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá en San Juan, Puerto Rico, durante la fase de grupos que se realiza del 5 al 17 de marzo.

Entre los cubanos a quienes se les negaron las visas están el presidente de la Federación, Juan Reinaldo Pérez Pardo, y el secretario general, Carlos del Pino Muñoz. Además del entrenador de lanzadores Pedro Luis Lazo.

Una persona con conocimiento directo señaló que todos los jugadores y entrenadores cubanos, excepto Lazo, recibieron visas.

La fuente habló con The Associated Press el jueves bajo condición de anonimato porque no se han hecho anuncios sobre las visas de los jugadores.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre la queja cubana, al citar leyes de privacidad sobre visas, pero un funcionario de estadounidense, que también habló bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto confidencial, indicó que entre los que no recibieron visas no está ningún atleta, sólo directivos y funcionarios.

“La respuesta de Estados Unidos, después de más de un mes desde que se presentaron estas solicitudes, ignora las razones en que se sustentan, los principios más básicos del deporte y los compromisos asumidos por los países anfitriones de este tipo de eventos”, indicó la Federación en un comunicado.

Los cubanos terminaron terceros en la última edición del Clásico Mundial en 2023. El equipo tiene programados partidos de exhibición la próxima semana contra los Reales de Kansas City y los Rojos de Cincinnati en Arizona.

Cuba figura en una lista de siete países con restricciones de viaje a Estados Unidos junto con Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El año pasado, le negaron visas al equipo Cacique Mara, de Maracaibo, Venezuela para ingresar a Estados Unidos y se perdió la Serie Mundial de Béisbol Senior.

La Federación Cubana indicó que “analizará cómo proceder e informará oportunamente”.

El redactor de béisbol de AP Ronald Blum y Matthew Lee contribuyeron a este despacho.

