Messi, el primero en marcar en 7 partidos seguidos del Mundial y amplía su récord de goles

Lionel Messi se convirtió el sábado en el primer jugador que anota en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, al ampliar su récord absoluto de goles al facturar el 19no en el cierre de la fase de grupos de Argentina ante Jordania.

Tras ingresar como suplente, Messi marcó de tiro libre después de que lo derribaran justo fuera del área penal a los 80 minutos.

El astro de 39 años había sido uno de apenas tres futbolistas en marcar en seis partidos consecutivos del Mundo, junto con el francés Just Fontaine y brasileño Jairzinho.

Este es el sexto Mundial que Messi disputa con la Albiceleste. La reinante campeona enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

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