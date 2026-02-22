Israel retira al equipo de 4 hombres de bobsled tras una disputa por un cambio de alineación

El equipo de bobsled de cuatro hombres de Israel no llegó al último día de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Los directivos del país afirmaron que decidieron retirar el trineo de la competencia tras discrepancias con la forma en que el equipo quería cambiar su alineación y permitir la participación de un suplente.

El Comité Olímpico de Israel indicó que no permitió que el equipo del piloto AJ Edelman compitiera en la última bajada de la prueba, al señalar que la manera en que intentó gestionar el cambio de empujadores entre las dos primeras mangas del sábado y la última del domingo “no cumple con los estándares esperados de los atletas olímpicos”.

Cambiar a los empujadores a mitad de una competencia de bobsled solo se permite en circunstancias especiales, como una enfermedad o lesión legítimas.

Edelman reconoció que el equipo intentó incorporar a un atleta de reemplazo en el trineo para la reanudación de la competencia el domingo. “Pero las circunstancias en las que hicimos la sustitución no alcanzaron el nivel que permite a un equipo hacer un cambio de alineación”, publicó en redes sociales.

Edelman señaló que el equipo se retiró. Funcionarios israelíes afirmaron que el equipo fue suspendido.

“El Comité Olímpico de Israel considera inaceptable cualquier desviación de los valores olímpicos y no puede aceptar un comportamiento inapropiado”, escribió la delegación olímpica del país en un comunicado enviado a The Associated Press y a otros medios.

El trineo de Edelman terminó último de entre los 24 que terminaron las dos bajadas disputadas el sábado. Habría tenido una tercera manga el domingo, pero era poco probable que lo hiciera lo suficientemente bien como para acceder a una cuarta y última manga más tarde, en el último día de los Juegos Olímpicos. Solo los 20 mejores trineos avanzan a la cuarta manga.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes