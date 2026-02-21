Muere a los 89 Bill Mazeroski, miembro del Salón de la Fama, héroe de la Serie Mundial de 1960

Bill Mazeroski, el segunda base miembro del Salón de la Fama que ganó ocho Guantes de Oro por su trabajo constante a la defensiva y se ganó el corazón de incontables aficionados de los Piratas de Pittsburgh por su histórico jonrón para dejar tendido al rival en el Juego 7 de la Serie Mundial de 1960, murió a los 89 años.

“Maz era único, una verdadera leyenda de los Piratas. Su nombre siempre estará ligado al jonrón más grande en la historia del béisbol y al campeonato de la Serie Mundial de 1960, pero lo recordaré sobre todo por la persona que era: humilde, amable y orgulloso de ser un Pirata”, señaló el propietario de los Piratas, Bob Nutting.

Los Pirates informaron que Mazeroski murió el viernes en Lansdale, Pensilvania. No se dio a conocer la causa de la muerte.

Mago defensivo

Elegido al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos en 2001, no era, según algunas mediciones, ninguna superestrella. Mazeroski tuvo el promedio de bateo, el porcentaje de embasarse y el total de bases robadas más bajos de cualquier segunda base en Cooperstown. Bateó apenas .260 de por vida, con 138 jonrones y 27 bases robadas en 17 años, y registró un porcentaje de embasarse de .299. Nunca bateó .300, nunca se acercó a 100 carreras impulsadas o 100 carreras anotadas y solo una vez terminó entre los 10 primeros en la votación al Jugador Más Valioso.

Sus mejores cualidades eran tanto tangibles como más allá de la hoja de estadísticas. Su placa en el Salón de la Fama lo elogia como un “mago defensivo” con “empuje tenaz” y una “ética de trabajo silenciosa”. Diez veces All-Star, convirtió un récord de Grandes Ligas de 1.706 dobles matanzas, lo que le valió el apodo de “No Hands” (“Sin manos”) por la rapidez con la que fildeaba roletazos y los transfería. Lideró nueve veces la Liga Nacional en asistencias entre los segundas bases y el estadístico Bill James lo ha citado como el mejor jugador defensivo del deporte en su posición — por mucho.

“Creo que la defensa pertenece al Salón de la Fama, merece tanto crédito como el pitcheo y me enorgullece estar entrando como jugador defensivo”, dijo Mazeroski, en referencia a la defensa, durante su discurso de exaltación.

Un jonrón para la historia

El momento emblemático de Mazeroski ocurrió en la caja de bateo, cuando el segunda base mascador de tabaco, hijo de un minero de carbón de West Virginia, vivió el sueño de tantos niños que imaginaban jugar béisbol profesional.

Los Piratas no habían llegado a la Serie Mundial desde 1927, cuando fueron barridos por los Yankees de Nueva York, y volvieron a enfrentar a los Yankees en 1960. Mientras Nueva York era liderado por Mickey Mantle y Roger Maris, Pittsburgh tenía pocos nombres destacados más allá de un joven Roberto Clemente. Dependían de bateadores que iban desde el campocorto Dick Groat hasta el jardinero Bob Skinner, y de los abridores Vernon Law y Bob Friend. Mazeroski, que cumplió 24 años en septiembre de ese año, terminó la temporada con promedio de .273 y por lo general bateaba octavo.

La serie contó una historia en la columna de carreras y otra en victorias y derrotas. Los Yankees superaron a los Pirates 55-27 en carreras, y 38-3 en los tres juegos que ganaron. El equivalente de Mazeroski en Nueva York, Bobby Richardson, impulsó un récord de 12 carreras y fue nombrado Jugador Más Valioso de la serie — aunque estaba en el equipo perdedor. Whitey Ford blanqueó dos veces a los Piratas, camino a un entonces récord de 33 2/3 entradas consecutivas sin permitir carrera en Series Mundiales para el as de los Yankees.

Las primeras tres victorias de los Piratas no fueron ni de cerca tan espectaculares, pero fueron victorias — y Mazeroski ayudó. Conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada ante Jim Coates, de los Yankees, en el Juego 1, triunfo de los Pirates por 6-4, y un doble de dos carreras en la segunda entrada ante Art Ditmar en el Juego 5, victoria de Pittsburgh por 5-2. En el Juego 7, guardó su gran batazo para el final.

Unos 36.000 aficionados en el Forbes Field de Pittsburgh, y muchos más sintonizando por radio y televisión, sufrieron una de las conclusiones más alocadas y emotivas del Clásico de Otoño. La ventaja cambió de manos una y otra vez: Pittsburgh anotó las primeras cuatro carreras del juego, solo para quedar abajo cuando los Yankees reaccionaron en las entradas intermedias y se fueron arriba 7-4 en la parte alta de la octava. Pittsburgh recuperó la ventaja con cinco carreras en la parte baja de la octava, ayudado en parte por un roletazo que parecía para doble play, pero dio un mal bote y golpeó en la garganta al campocorto de los Yankees Tony Kubek. Pero los Yankees respondieron de inmediato y empataron la pizarra a 9 en la parte alta de la novena.

La parte baja de la novena se ha revivido, no siempre por elección, por ambos equipos y por generaciones de aficionados. El lanzador de Nueva York era Ralph Terry, un derecho a quien el mánager Casey Stengel había traído en la entrada anterior y más tarde reconocería que tenía el brazo cansado. Mazeroski, bateador derecho, que en su turno previo había bateado para doble play, fue el primero en el orden.

Terry abrió con una recta, cantada alta para bola. Tras conversar brevemente con el receptor Johnny Blanchard, quien le recordó que mantuviera los lanzamientos bajos, tiró lo que Mazeroski llamaría un slider que no se deslizó. Mazeroski se metió debajo de la pelota y la castigó hacia el jardín izquierdo; la bola subía y subía mientras superaba la alta pared de ladrillo cubierta de hiedra, con el jardinero izquierdo de los Yankees Yogi Berra colocándose debajo, y luego dándose la vuelta, derrotado. Toda la ciudad pareció estallar, como si todos hubieran hecho el swing con él, como si él fuera cada desvalido que anhelaba vencer a los odiados Yankees. Mazeroski corrió las bases a toda velocidad, sonriendo y agitando su gorra, acompañado por celebrantes de las gradas que habían invadido el terreno y lo siguieron hasta el plato, donde sus compañeros lo abrazaron.

“Solo buscaba embasarme”, le contó a The New York Times en 1985. “Nada sofisticado, solo estaba buscando una recta hasta que me cantara un strike. Pensé que iba a pegar en la pared, y quería llegar a tercera si la pelota rebotaba lejos de Berra. Pero cuando pasé por primera y estaba apretando hacia segunda, vi al umpire haciendo círculos sobre su cabeza y supe que se había acabado”.

Era la primera vez que una Serie Mundial terminaba con un jonrón, lo que provocó oleadas duraderas de celebración y desconsuelo. Los seguidores de los Piratas memorizaron la fecha, el jueves 13 de octubre de 1960, y la hora local del batazo de Mazeroski, 3:36 de la tarde El Forbes Field fue demolido en la década de 1970, pero una década después los aficionados comenzaron a reunirse cada 13 de octubre en el único vestigio del parque, la pared del jardín central, y escuchaban la transmisión original.

Mientras tanto, Mantle sollozaría en el vuelo de regreso a casa en 1960, insistiendo en que el mejor equipo había perdido. Ford permanecería durante años enojado con Stengel — despedido cinco días después de la Serie — por usarlo en los Juegos 3 y 6 y dejarlo no disponible para abrir una tercera vez. El fallecido cantante Bing Crosby, ex copropietario de los Piratas, tenía tanto miedo de “salar” a su equipo que escuchó el juego con amigos al otro lado del océano Atlántico, en París.

“Estábamos en este hermoso departamento, escuchando por onda corta, y cuando se puso cerca Bing abrió una botella de whisky escocés y la estaba golpeando contra la repisa de la chimenea”, le dijo su viuda, Kathryn Crosby, al Times en 2010. “Cuando Mazeroski conectó el jonrón, la golpeó con fuerza; el whisky salió volando hacia la chimenea y comenzó una conflagración”.

Un jugador de equipo

Mazeroski fue un Pirata durante toda su etapa en las Grandes Ligas y fuera del campo fue un hombre de equipo. Su esposa, Milene Nicholson, era empleada de la oficina principal, a quien conoció a través del mánager de Pittsburgh Danny Murtaugh. Se casaron en 1958, tuvieron dos hijos y permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 2024.

William Stanley Mazeroski nació en Wheeling, West Virginia, durante la Gran Depresión, creció en el este de Ohio y vivió un tiempo en una casa de una sola habitación sin electricidad ni plomería interior. Su padre, Louis Mazeroski, había esperado él mismo ser pelotero y alentó el amor de su hijo por los deportes, incluso practicando con él al hacer que su hijo fildeara pelotas de tenis lanzadas contra una pared de ladrillo.

Aunque era una estrella en baloncesto y fútbol americano, prefería el béisbol y era lo bastante bueno como para que los Piratas lo reclutaran a los 17 años en 1954. Mazeroski era campocorto en un equipo con numerosos prospectos en esa posición, y para su año de novato, 1956, ya se había cambiado a la segunda base. Incluso como jugador a tiempo parcial al final de su carrera, fue un líder y una presencia constante en el equipo de 1971 que contaba con Clemente y Willie Stargell y derrotó a los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial.

Tras su última temporada, 1972, Mazeroski fue coach brevemente con los Piratas y los Marineros de Seattle, y fue instructor de infield para Pittsburgh durante los entrenamientos de primavera. En 1987, los Piratas retiraron su uniforme, el número 9. El 50.º aniversario de sus hazañas en el Juego 7 se conmemoró en 2010 con la develación — en Bill Mazeroski Way — de una estatua de 14 pies de altura y 2.000 libras de peso de uno de los grandes de Pittsburgh, dando la vuelta a las bases, en la cima del mundo.

