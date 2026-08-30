Hovland se dispara a liderato por un golpe en el Campeonato de la PGA antes de la ronda final

Viktor Hovland por fin logró abrir un poco de distancia el sábado en el Campeonato del Tour, y lo único que tuvo que hacer fue terminar con seis putts consecutivos de 7 pies o más para firmar una tarjeta de 65, 5 bajo par. Y aun así, eso apenas le dio una ventaja de un golpe en un final de temporada que está muy abierto.

Cuatro de esos putts fueron para birdie, dos para par; todos fueron importantes de cara a una ronda final en East Lake, donde cada golpe puede parecer tan importante.

La sensación ha sido de marcadores bajos. Con algunas de las banderas, no ha parecido fácil. Rory McIlroy y Ludvig Aberg mencionaron similitudes con Aronimink en el Campeonato de la PGA, donde 28 jugadores estaban separados por dos golpes a mitad de la tercera ronda.

Solo hay 29 jugadores en East Lake y todos están bajo par.

Hovland embocó un par de putts de birdie de 8 pies al final para colocarse con 15 bajo par (195), un golpe por delante del debutante Ryan Gerard, quien jugó sin bogeys para un 66.

Scottie Scheffler (66) y Chris Gotterup (67), que entre ambos suman cinco títulos del PGA Tour este año, estaban tres golpes detrás con 12 bajo par (198). Se les unieron el favorito de la afición, Adam Scott, de 46 años, y Aberg. Ambos firmaron 65 en busca de su primera victoria este año.

También estaba en la pelea Rory McIlroy, quien cometió dos bogeys, se conformó con par en el hoyo final par 5 y aun así hizo 63 para colocarse a cinco golpes. Lo acompañó Cameron Young, cuyo doble bogey en el hoyo 10 lo retrasó en una ronda de 68.

“Está bastante apretado alrededor de 11 y 12 bajo par. Quiero decir, han visto algunos 62 por ahí. Se puede hacer un marcador muy bajo”, reconoció Hovland. “Así que fue bueno conseguir un poco de distancia, especialmente respecto al grupo de jugadores que está alrededor de ese número. Son capaces de tirar prácticamente nada mañana. Así que eso me da un pequeño colchón para mañana. Aun así voy a tener que traer una ronda buena y sólida”.

Lo que está en juego el domingo son 10 millones de dólares para el ganador, el mayor premio oficial en el golf para un solo torneo, y el título de la FedEx Cup, que viene con una exención de cinco años en el PGA Tour.

Hovland ganó la FedEx Cup en 2023, cuando arrasó en una postemporada de tres torneos y ganó los dos últimos. Puede que no se sienta igual si ganara el domingo, aunque el noruego se iría encantado de la ciudad con dos trofeos.

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