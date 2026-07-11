Merlier gana la etapa 8 del Tour mientras el favorito, Pogacar, conserva el maillot amarillo

El ciclista belga Tim Merlier ganó la octava etapa del Tour de Francia en un final al esprint para encadenar victorias consecutivas de etapa el sábado, mientras el campeón defensor Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo de líder de la carrera.

Pogacar, cuatro veces campeón, terminó en el grupo principal junto con el bicampeón Jonas Vingegaard y mantuvo su ventaja general de 2 minutos y 42 segundos sobre su principal rival. El compañero de equipo de Pogacar, Isaac del Toro, es tercero.

La etapa 8 llevó al pelotón por una ruta de 180 kilómetros (112 millas) desde Périgueux hasta la ciudad sureste de Bergerac en condiciones sofocantes, en medio de otra ola de calor.

Por segundo día consecutivo, Mathieu van der Poel rodó con fuerza para colocar a su compañero Jasper Philipsen al frente, pero su ataque llegó demasiado pronto y Merlier calculó a la perfección su lanzamiento hacia la meta para lograr su quinta victoria de etapa en su carrera en la prueba de referencia.

El eritreo Biniam Girmay terminó segundo y el neerlandés Olav Kooij fue tercero, todos con un tiempo de 3 horas, 52 minutos y 50 segundos.

La etapa 9 del domingo es un recorrido quebrado desde Malemort hasta Ussel, en el centro de Francia.

La carrera concluye con su final tradicional en París el 26 de julio.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes