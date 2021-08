Megan Rapinoe ha revelado cómo es un día típico para ella.

La estrella del fútbol estadounidense, que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dijo a Refinery29 que los podcasts asesinos y los sándwiches en el desayuno son elementos clave en su rutina.

Después de despertarse entre las 7 y las 8 de la mañana, Rapinoe indicó que le gusta tomar un “buen desayuno” y explicó que es crucial para su entrenamiento para los Juegos Olímpicos.

“Es un sándwich de huevo con cebolla y espinacas en un panecillo inglés”, precisó.

Después, es el momento de entrenar, comentó Rapinoe. “Soy una persona que se entrena por la mañana, así que sobre las 11 o así, me pongo a entrenar. Si no lo hago en ese momento, pensaré en ello durante todo el día, así que me gusta acabar con ello para empezar el día”, explicó.

En cuanto a cuál es su régimen de entrenamiento, Rapinoe reveló que suele probar una combinación de cardio, entrenamiento de fuerza y trabajo en el campo.

“Cuando estoy en el entorno del equipo de mi club, es más fútbol”, añadió. “Cuando estoy lejos de eso, me centro más en el gimnasio en el trabajo de fuerza. Intento trabajar el fortalecimiento. También hago mucho Pilates y trabajo cardiovascular a intervalos cuando estoy en el gimnasio”.

Rapinoe continuó: “Luego almuerzo bien, hago algunos mandados, puede que tenga una sesión de fotos por la tarde”.

Leer más: Raven Saunders del equipo de EE.UU. Levanta los brazos en “X” en señal de protesta durante entrega de medallas

Continuó explicando lo mucho que le gusta escuchar podcasts, añadiendo que Serial es uno de sus favoritos.

“Empecé a escuchar podcasts porque la música no me distraía lo suficiente de los entrenamientos”, mencionó.

“Me encontré con que me ponía nerviosa. Pero esto me hace entrar en un buen flujo en el que estoy estimulada mental y físicamente al mismo tiempo”.

En cuanto a la hora de acostarse, a Rapinoe le gusta relajarse suavemente al final del día con algo de lectura.

“Me relajo al final del día. Me lavo la cara y me cepillo los dientes. También suelo hacer algunos estiramientos antes de acostarme. Eso me calma y me quita los dolores del día, y luego puedo dormir fácilmente”.

“Y luego me gusta leer antes de acostarme. Me calma y me hace dormir. Tardo mucho en leer libros porque me quedo dormida. El último libro que leí fue Catch and Kill, de Ronan Farrow”.