Medias Rojas vencen 6-1 a Rays gracias a jonrón de Contreras para su 13ra victoria seguida

El venezolano Willson Contreras conectó un jonrón de dos carreras, Sonny Gray permitió una carrera y cinco hits en seis entradas, y los Medias Rojas de Boston vencieron el domingo 6-1 a los Rays de Tampa Bay para su 13.ª victoria consecutiva.

Es la segunda mejor racha de la historia de la franquicia, empatada con las 13 victorias que tuvieron en julio de 1948. La más larga de la franquicia fue de 15 juegos en junio de 1946.

Gray (12-1) ponchó a cinco y otorgó cuatro bases por bolas en su novena apertura consecutiva de calidad. No ha permitido más de tres carreras desde el 14 de abril.

Después de que el cubano Victor Mesa Jr. conectó un cuadrangular dentro del parque en la segunda entrada para darle a los Rays una ventaja de 1-0, el venezolano Andruw Monasterio empató en la parte baja con un doble productor.

Boston anotó tres más en la tercera sin conectar hit. Jahmai Jones anotó por un passed ball y el venezolano Wilyer Abreu anotó con una elección del fildeador. El tiro del dominicano Junior Caminero golpeó a Abreu en la espalda mientras se deslizaba hacia el plato, lo que permitió que todos los corredores avanzaran a salvo.

Contreras anotó desde tercera con un rodado de out de Romy Gonzalez para poner el marcador 4-1.

Contreras hizo swing al primer lanzamiento que vio en la quinta para un jonrón de dos carreras, de 414 pies, hacia el triángulo del jardín central de Fenway.

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