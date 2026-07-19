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Los Medias Rojas remontan y vencen 7-6 a Rays para su 12ª victoria seguida

RAYS-MEDIAS ROJAS
RAYS-MEDIAS ROJAS (AP)

El venezolano Wilyer Abreu conectó dos jonrones — el segundo, un batazo de dos carreras para tomar la delantera en la séptima entrada que le dio cuatro cuadrangulares en dos juegos— y los Medias Rojas de Boston remontaron para vencer el sábado por 7-6 a los Rays de Tampa Bay y ampliar su racha de triunfos a 12 juegos.

Abreu también pegó dos en el segundo juego de una doble cartelera barrida el viernes.

Victor Mesa Jr. conectó un jonrón de dos carreras para tomar la delantera y Jonny DeLuca añadió un cuadrangular solitario por los Rays.

El jonrón de Abreu ante Garrett Cleavinger (2-3) coronó una entrada de cuatro carreras que borró un déficit de 6-3. Ceddanne Rafaela conectó un doble impulsor y Masataka Yoshida produjo una carrera con un rodado en la entrada.

Ryan Watson (1-0) lanzó dos entradas para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas y el cubano Aroldis Chapman consiguió los últimos tres outs para su 21er salvamento.

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Con desventaja de 3-2 en la cuarta, los Rays se fueron arriba con tres carreras. Mesa Jr. envió su jonrón al bullpen de Tampa Bay y el cubano Yandy Díaz agregó un sencillo impulsor.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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