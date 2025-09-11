Cachorros vencen a Sale y a Bravos por 3-2 para ganar la serie

Carson Kelly conectó un jonrón para producir la primera de tres carreras contra el vigente ganador de la Triple Corona de la Liga Nacional Chris Sale, y los Cachorros de Chicago superaron el miércoles 3-2 a los Bravos de Atlanta, con lo que ganaron la serie.

Kelly sacudió su cuadrangular en la cuarta entrada y Justin Turner impulsó una carrera con un doble. Chicago aumentó la diferencia a 3-1 en la quinta con un elevado de sacrificio de Seiya Suzuki.

Nico Hoerner se fue de 4-3 y anotó la carrera final por los Cachorros, que han ganado seis de los últimos diez juegos para retener el primer puesto de comodín de la Liga Nacional.

El abridor Jameson Taillon, fue reincorporado de la lista de lesionados de 15 días antes del juego. Permitió dos carreras en seis hits con dos bases por bolas y dos ponches en cuatro episodios y un tercio.

Taylor Rogers (3-2) consiguió los siguientes cuatro outs para embolsarse la victoria, y Andrew Kittredge lanzó la novena entrada para su tercer salvamento de la temporada.

Sale (5-5) permitió las tres carreras en siete hits con nueve ponches en cinco entradas. Concedió más de una carrera limpia por primera vez desde el 11 de mayo.

Por los Cachorros, el dominicano Carlos Santana d 4-0. El boricua Willi Castro de 3-1.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-0. El dominicano Marcell Ozuna de 3-2 con dos anotadas.

