LeBron James brilló y dio un gran show en su primer scrimmage público con los 76ers

El anunciador de megafonía de los 76ers puso fin a un breve retiro durante el verano, en gran parte para volver a ponerse frente al micrófono y tener el honor que tuvo antes del scrimmage anual del equipo.

Matt Cord presentó a LeBron James en el quinteto titular de los Sixers.

“Con 2,06 metros, de St. Vincent-St. Mary’s, número 23, ¡LeBron James! ¡James!”

Cerca de 10.000 aficionados que pagaron 10 dólares por una entrada el sábado para, en esencia, presenciar un entrenamiento con aires de espectáculo en el pabellón de los Sixers enloquecieron con el debut de James.

No, James no usó el número 23. Históricamente llevó el número 6 a lo largo de su carrera en la indumentaria de entrenamiento, pero como ese número fue retirado por Filadelfia en honor a Julius Erving, James optó por el número 9.

No, los mates, los triples y las asistencias no contaron de manera oficial. Y no, ni siquiera presentaron a James al final. Ese honor siguió reservado para Joel Embiid.

Lo que sí hizo el nuevo jugador de 41 años fue ofrecer —junto con Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe— un adelanto de que quizá, solo quizá, los Sixers por fin puedan estar a la altura esta temporada y cumplir con sus expectativas de campeonato después de años de rendir por debajo de loas expectativas.

“Fue un gran primer paso en la dirección a la que intentamos ir”, manifestó James. “Fue genial escuchar algunas ovaciones de nuestros aficionados”.

Los aficionados de los Sixers que se acercaron poco a poco a la cancha gritaban y directamente le suplicaban a James que se detuviera, se diera la vuelta y posara para fotos. También abarrotaron las tiendas del equipo comprando camisetas con el número 23.

Los Sixers comenzaron el scrimmage temprano con lo que esperan que sea una imagen habitual: Maxey, en transición, asistió a James para un mate alley-oop. James se colgó del aro y se balanceó durante unos segundos.

James dio un pase elegante por detrás de la espalda a Edgecombe (que falló un triple desde la esquina) e incluso se cuadró y encestó un triple lejano desde más o menos la distancia de Caitlin Clark.

James lo hizo todo; incluso sostuvo por un momento sobre su rodilla en el banquillo a la hija pequeña de Maxey, Marvel.

No fue una mala primera semana en Filadelfia para el máximo anotador histórico de la NBA.

“Todos han sido súper acogedores”, comentó James. “He podido implementar algunas cosas con mi voz y simplemente con mi control de cómo juego y mi experiencia jugando. Todavía me estoy sintiendo cada vez más cómodo fuera de la cancha, con los viajes y sin mi familia y cosas de ese tipo. Eso va a ser un poco un desafío, pero hasta ahora todo ha ido bien. Gran primera semana”.

Tradicionalmente, los Sixers celebran el scrimmage en Delaware, en la cancha de su equipo de la G League. Los Sixers donaron 5.000 entradas a grupos comunitarios locales y a socios beneficiarios de la Sixers Youth Foundation, y se recaudaron más de 80.000 dólares para la Sixers Youth Foundation.

Las entradas de 10 dólares fueron una ganga. En el mercado secundario, las entradas para el partido inaugural en casa de la temporada ante Cleveland el 22 de octubre rondan los 1.000 dólares por entrada para el nivel 100.

Se espera que James jugara el lunes en el primero de cuatro partidos de pretemporada y marcara el inicio de su 24ma temporada en la NBA.

“Estaría bien salir ahí con algunos de nuestros chicos para agarrar ritmo”, dijo James. “Al mismo tiempo, también sin excedernos. Estamos metiendo mucho en nuestros entrenamientos ahora mismo. Estamos afinando lo que queremos hacer cuando llegue el partido. Creo que habrá oportunidades una vez que salgamos a jugar en la pretemporada”.

Filadelfia abre la temporada el 20 de octubre en Nueva York contra los Knicks, campeones de la NBA.

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