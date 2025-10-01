McNeill de Lions regresa a los entrenamientos tras rotura de ligamento cruzado anterior

Los Lions de Detroit dieron la bienvenida a Alim McNeill de regreso al campo de práctica, comenzando el período de evaluación de 21 días antes de que vuelva a jugar después de haber sufrido una lesión de rodilla que puso fin a su temporada pasada.

“Está listo para jugar. Lo siento por algunos de esos muchachos que tendrán que alinearse frente a él”, afirmó el miércoles el entrenador de los Lions, Dan Campbell.

McNeill, un tackle defensivo, se rompió el ligamento cruzado anterior derecho en una derrota en la Semana 15 contra los Bills de Buffalo la temporada pasada. Estaba empatado en el liderazgo del equipo con siete tacleadas para pérdidas cuando se lesionó la temporada pasada y tuvo siete golpes al mariscal de campo.

Los Lions, líderes de la NFC Norte (3-1), juegan en Cincinnati (2-2) el domingo.

Hace casi un año, los Lions demostraron cuánto lo valoran con una extensión de contrato de cuatro años por valor de 97 millones de dólares, con 55 millones garantizados. McNeill, de 1,88 metros y 140 kilos, firmó su contrato en el mismo año en que la franquicia otorgó extensiones de contrato al mariscal de campo Jared Goff, al receptor abierto Amon-Ra St. Brown y al tackle ofensivo Penei Sewell.

El gerente general de los Lions, Brad Holmes, seleccionó a McNeill en la tercera ronda —número 72 en general— en 2021 de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Después de comenzar en seis juegos y jugar en 17 como novato, McNeill inició 44 juegos consecutivos durante las siguientes tres temporadas. McNeill tuvo cinco capturas en 2023, la mayor cantidad para un liniero defensivo interior de los Lions desde que Ndamukong Suh tuvo ocho 1/dos capturas en 2014.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes