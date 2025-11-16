Doncic anota 41 puntos, Reaves suma 25 y Lakers aplastan 119-95 a Bucks

Luka Doncic anotó 41 puntos y capturó nueve rebotes, Austin Reaves sumó 25 unidades y ocho asistencias, y los Lakers de Los Ángeles vapulearon el sábado 119-95 a los Bucks de Milwaukee.

Deandre Ayton aportó 20 puntos y diez rebotes a la causa de los Lakers. Ambos equipos habían jugado también el viernes, cada uno con victorias en la Copa NBA.

Los Lakers jugaron sin Rui Hachimura (tirón de pantorrilla) y Marcus Smart (enfermedad). LeBron James también permaneció fuera por ciática y se ha perdido los 14 partidos de esta temporada.

Giannis Antetokounmpo totalizó 32 puntos y diez rebotes, AJ Green anotó 15 unidades y Gary Trent Jr. agregó 13 por los Bucks (8-6), quienes no pudieron sobreponerse a una primera mitad con mala puntería y terminaron con su total de puntos más bajo de la temporada.

Los Lakers ostentaron ventajas de hasta 13 puntos y tomaron una delantera de 30-18 después del primer cuarto. Milwaukee solo acertó tres de 12 disparos de larga distancia en el período.

Los Lakers ampliaron la delantera en el segundo cuarto y se situaron arriba por 65-34 al medio tiempo. Milwaukee solo encestó diez de 41 tiros (24%) y cuatro de 21 (19%) desde la larga distancia en la primera mitad, mientras que Los Angeles acertó 23 de 42 (55%) en general, con cinco de 13 (38%) desde la línea de tres puntos.

