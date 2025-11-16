Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Doncic anota 41 puntos, Reaves suma 25 y Lakers aplastan 119-95 a Bucks

AP Noticias
Sábado, 15 de noviembre de 2025 23:30 EST
LAKERS-BUCKS
LAKERS-BUCKS (AP)

Luka Doncic anotó 41 puntos y capturó nueve rebotes, Austin Reaves sumó 25 unidades y ocho asistencias, y los Lakers de Los Ángeles vapulearon el sábado 119-95 a los Bucks de Milwaukee.

Deandre Ayton aportó 20 puntos y diez rebotes a la causa de los Lakers. Ambos equipos habían jugado también el viernes, cada uno con victorias en la Copa NBA.

Los Lakers jugaron sin Rui Hachimura (tirón de pantorrilla) y Marcus Smart (enfermedad). LeBron James también permaneció fuera por ciática y se ha perdido los 14 partidos de esta temporada.

Giannis Antetokounmpo totalizó 32 puntos y diez rebotes, AJ Green anotó 15 unidades y Gary Trent Jr. agregó 13 por los Bucks (8-6), quienes no pudieron sobreponerse a una primera mitad con mala puntería y terminaron con su total de puntos más bajo de la temporada.

Los Lakers ostentaron ventajas de hasta 13 puntos y tomaron una delantera de 30-18 después del primer cuarto. Milwaukee solo acertó tres de 12 disparos de larga distancia en el período.

Relacionados

Los Lakers ampliaron la delantera en el segundo cuarto y se situaron arriba por 65-34 al medio tiempo. Milwaukee solo encestó diez de 41 tiros (24%) y cuatro de 21 (19%) desde la larga distancia en la primera mitad, mientras que Los Angeles acertó 23 de 42 (55%) en general, con cinco de 13 (38%) desde la línea de tres puntos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in