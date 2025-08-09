McGreevy brilla y Walker conecta jonrón en la victoria de los Cardenales sobre los Cachorros

Michael McGreevy lanzó seis entradas sin permitir carreras, Jordan Walker conectó un jonrón e impulsó un par de carreras y los Cardenales de San Luis vencieron 5-0 a los Cachorros de Chicago el viernes por la noche.

McGreevy (4-2) permitió seis imparables y una base por bolas, y Matt Svanson, JoJo Romero y Riley O’Brien lanzaron las últimas tres entradas sin permitir carreras en labor de relevo.

Matthew Boyd (11-5) aceptó tres carreras con siete hits y ponchó a tres en cinco entradas para los Cachorros, que han perdido cuatro de sus últimos seis juegos.

Walker bateó su cuarto cuadrangular de la temporada ante Ryan Brasier en la sexta entrada para poner a los Cardenales adelante 4-0. Fue el primer jonrón de Walker desde el 17 de mayo en Kansas City.

El panameño Iván Herrera pegó un elevado de sacrificio y el venezolano Willson Contreras añadió un sencillo impulsor en la quinta entrada para extender la ventaja de los Cardenales a 3-0.

San Luis tomó una ventaja de 1-0 en la segunda entrada cuando Alec Burleson conectó un sencillo, Masyn Winn siguió con un doble y Walker bateó un sencillo productor que apenas eludió al campocorto de los Cachorros, Dansby Swanson.

El ex receptor estelar boricua Yadier Molina estaba uniformado y en el dugout de los Cardenales como entrenador temporal.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Willi Castro de 4-0.

Por los Cardenales, los venezolanos Pedro Pagés bateó de 4-2 con una carrera anotada y una producida, Willson Contreras de 3-1 con una remolcada; y el panameño Iván Herrera de 3-0 con una impulsada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.