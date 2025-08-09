Cerveceros superan 3-2 a unos Mets en caída libre e hilvanan 7ma victoria

El jardinero central Blake Perkins retiró al dominicano Starling Marte en el plato para finalizar el juego, y los ascendentes Cerveceros de Milwaukee se aferraron el viernes a una victoria de 3-2 sobre los decaídos Mets de Nueva York.

Brice Turang conectó un jonrón de dos carreras por los Cerveceros, quienes mejoraron a un récord de 71-44, el mejor de las Grandes Ligas, al conseguir su séptima victoria consecutiva frente a una multitud récord en la temporada, de 43.469 espectadores.

Marte y su compatriota Juan Soto conectaron cuadrangulares por los Mets, quienes han perdido cinco seguidos y nueve de los últimos diez.

Después de que Marte pegó un doble con un cuenta de 0-2 ante Trevor Megill en la novena entrada, Jeff McNeil bateó un sencillo al prado central. Perkins atrapó la pelota tras un bote e hizo un lanzamiento mediante un salto al receptor venezolano William Contreras, quien tocó a Marte para sacarlo.

Los Mets desafiaron la decisión, pero las repeticiones mostraron que Contreras tocó a Marte cuando se deslizaba antes de que la mano izquierda del corredor tocara el plato.

Milwaukee anotó todas sus carreras en la quinta entrada para borrar un déficit de 2-0. El jonrón de Turang contra Kodai Senga (7-4) empató el juego, e Isaac Collins fue golpeado en el zapato por un lanzamiento de Brooks Raley con cuenta de 0-2 y las bases llenas para traer la carrera de la ventaja.

Brandon Woodruff (4-0) permitió jonrones solitarios a Soto en la primera entrada y a Marte en la segunda, pero los Mets sólo consiguieron tres hits más el resto de la noche.

Woodruff ponchó a ocho y dio dos bases por bolas en siete innings.

Megill consiguió su 27º salvamento en 30 oportunidades.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 3-0. Los dominicanos Soto de 4-1 con una anotada y una remolcada, Marte de 4-2 con una anotada y una producida, Ronny Mauricio de 3-0. El venezolano Francisco Álvarez de 2-0.

Por los Cerveceros, el venezolano Contreras de 2-0.