Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Cerveceros superan 3-2 a unos Mets en caída libre e hilvanan 7ma victoria

Steve Megargee
Viernes, 08 de agosto de 2025 23:53 EDT
METS-CERVECEROS
METS-CERVECEROS (AP)

El jardinero central Blake Perkins retiró al dominicano Starling Marte en el plato para finalizar el juego, y los ascendentes Cerveceros de Milwaukee se aferraron el viernes a una victoria de 3-2 sobre los decaídos Mets de Nueva York.

Brice Turang conectó un jonrón de dos carreras por los Cerveceros, quienes mejoraron a un récord de 71-44, el mejor de las Grandes Ligas, al conseguir su séptima victoria consecutiva frente a una multitud récord en la temporada, de 43.469 espectadores.

Marte y su compatriota Juan Soto conectaron cuadrangulares por los Mets, quienes han perdido cinco seguidos y nueve de los últimos diez.

Después de que Marte pegó un doble con un cuenta de 0-2 ante Trevor Megill en la novena entrada, Jeff McNeil bateó un sencillo al prado central. Perkins atrapó la pelota tras un bote e hizo un lanzamiento mediante un salto al receptor venezolano William Contreras, quien tocó a Marte para sacarlo.

Los Mets desafiaron la decisión, pero las repeticiones mostraron que Contreras tocó a Marte cuando se deslizaba antes de que la mano izquierda del corredor tocara el plato.

Relacionados

Milwaukee anotó todas sus carreras en la quinta entrada para borrar un déficit de 2-0. El jonrón de Turang contra Kodai Senga (7-4) empató el juego, e Isaac Collins fue golpeado en el zapato por un lanzamiento de Brooks Raley con cuenta de 0-2 y las bases llenas para traer la carrera de la ventaja.

Brandon Woodruff (4-0) permitió jonrones solitarios a Soto en la primera entrada y a Marte en la segunda, pero los Mets sólo consiguieron tres hits más el resto de la noche.

Woodruff ponchó a ocho y dio dos bases por bolas en siete innings.

Megill consiguió su 27º salvamento en 30 oportunidades.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 3-0. Los dominicanos Soto de 4-1 con una anotada y una remolcada, Marte de 4-2 con una anotada y una producida, Ronny Mauricio de 3-0. El venezolano Francisco Álvarez de 2-0.

Por los Cerveceros, el venezolano Contreras de 2-0.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in