McClanahan y Aranda impulsan victoria 5-2 de los Rays ante Angelinos

Shane McClanahan permitió una carrera durante cinco innings, el mexicano Jonathan Aranda conectó un jonrón y los Rays de Tampa Bay vencieron el domingo 5-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

McClanahan (6-2) permitió cuatro hits, ponchó a tres y no otorgó bases por bolas. Bryan Baker lanzó un noveno episodio sin carreras para su 16º salvamento de la temporada —la cifra más alta de su carrera— en 19 oportunidades.

Aranda pegó un cuadrangular solitario en el primer inning antes de que el dominicano José Siri conectara un sencillo con dos outs en la segunda por los Rays y avanzara a tercera cuando Logan O’Hoppe pegó un doble y anotara con un lanzamiento descontrolado de McClanahan para poner el juego 1-1.

Aranda y Richie Palacios recibieron bases por bolas consecutivas para abrir el tercer inning y el dominicano Junior Camerino siguió con un sencillo para llenar las bases. El cubano Victor Mesa Jr. conectó un sencillo impulsor y Cedric Mullins recibió base por bolas para remolcar una carrera, lo que le dio a los Rays una ventaja de 3-1.

O’Hoppe conectó un jonrón solitario en la séptima que acercó a Los Ángeles a una carrera.

El bateador emergente Ben Williamson conectó un sencillo para impulsar una carrera en la parte baja del inning y se robó la segunda base. Taylor Walls recibió base por bolas para llenar las bases y el cubano Yandy Díaz negoció una base por bolas de ocho lanzamientos que impulsó a Chandler Simpson y puso el marcador 5-2.

Camerino y Walls conectaron dos hits cada uno por los Rays.

Jack Kochanowicz (2-4) permitió tres carreras y cinco hits, y otorgó cuatro bases por bolas en 2 1/3 innings.

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