Filis remontan 4-3 ante los Dodgers con jonrón de Edmundo Sosa en la 8ª

El panameño Edmundo Sosa coronó una octava entrada de tres carreras con un jonrón de dos carreras y los Filis de Filadeldia remontaron para vencer la noche del sábado por 4-3 a Los Ángeles, poniendo fin a la racha ganadora de seis juegos de los Dodgers.

Bryce Harper añadió un sencillo impulsor en la octava, mientras los Filis anotaron las tres carreras contra el zurdo Tanner Scott con dos outs.

Alec Bohm conectó un jonrón, mientras el peruano Jesús Luzardo permitió dos carreras en 5 1/3 entradas; Orion Kerkering (3-0) se llevó la victoria tras permitir una carrera en una entrada de labor, y el dominicano Jhoan Duran lanzó la novena para su 12º salvamento.

Alex Call, el dominicano Santiago Espinal y Mookie Betts impulsaron carreras por los Dodgers. Perdieron apenas por tercera vez en sus últimos 16 juegos.

Roki Sasaki permitió una carrera y tres hits en 5 1/3 entradas, mientras Scott (1-2) fue castigado con tres carreras y tres hits en su entrada de trabajo.

Los Dodgers empataron 1-1 en la segunda con un sencillo impulsor de Call y volvieron a anotar en la cuarta cuando Call conectó un doble, avanzó a tercera por un error del cubano Adolis García y anotó con un elevado de Espinal.

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