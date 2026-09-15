Bills abren la temporada como siempre, con Josh Allen tapando carencias defensivas

Si de primeras impresiones se trata, los Bills de Buffalo con nueva imagen bajo Joe Brady abrieron la temporada pareciéndose mucho al equipo que antes dirigía Sean McDermott.

Y eso no es del todo bueno.

Josh Allen fue casi un espectáculo ofensivo de un solo hombre en una victoria 36-31 en Houston que tuvo ocho cambios de liderazgo, incluidos cuatro en el último cuarto. Lanzó dos pases de touchdown y corrió para otros dos en el 25to partido de su carrera con cuatro anotaciones; mejoró a 24-8 cuando supera las 300 yardas por pase; y sacó adelante el triunfo con su 26ta serie ganadora en el último tramo del partido.

Por impresionante que fuera la actuación, también recordó al pasado reciente, con Allen una vez más obligado a tapar las deficiencias de la defensa. Esta fue una de las razones por las que los Bills cambiaron de rumbo en enero al despedir a McDermott después del fiasco defensivo de Buffalo en una derrota 33-30 en tiempo extra ante Denver en los playoffs.

Aunque la defensa logró el domingo una jugada decisiva para asegurar la victoria con el sack con balón suelto forzado por Greg Rousseau sobre C.J. Stroud cuando quedaban 9 segundos, en la yarda 18 de los Bills, fue una de las pocas veces que Buffalo logró sacar del campo a los Texans.

Si sirve de consuelo, el coordinador de primer año Jim Leonhard reconoció que hay mucho margen de mejora.

“Me encanta cómo empezamos, provocando una pérdida de balón y luego cerrándolo con una gran pérdida de balón. Hubo muchas cosas feas en medio. Sí se sintió como la Semana 1, cuando por momentos las cosas empezaban a desmoronarse un poco o se sentían un poco raras; pensé que nuestros muchachos miraban alrededor como si no estuvieran seguros de cuál debía ser la respuesta”, comentó el lunes Leonhard.

Se esperaba que la defensa atravesara un periodo de adaptación al inicio de la temporada, dado que Buffalo presentó a cuatro titulares nuevos mientras hacía el cambio a un sistema de tres linieros y cuatro linebackers.

Leonhard señaló que todavía está aprendiendo cuáles son las fortalezas de su unidad, y a la vez manifestó confianza en que la defensa sigue en una trayectoria ascendente.

“Estamos más cerca de lo que pareció. Y me entusiasma hacia dónde vamos”, afirmó.

La prueba no se vuelve más sencilla, con Buffalo afrontando una semana corta y preparándose para recibir a los explosivos Lions de Detroit el jueves por la noche.

La vez anterior que los equipos se enfrentaron, en diciembre de 2024, Allen lanzó para dos touchdowns y corrió para otros dos en una victoria 48-42, en un partido en el que los Lions anotaron de seis en cada una de sus últimas cuatro posesiones.

Qué funciona

Ofensiva de jugadas grandes. Buffalo anotó 36 puntos con apenas 52 jugadas ofensivas. Los Bills sumaron 10 jugadas en dos series de touchdown que comenzaron cada una en su yarda 4.

Qué necesita ayuda

Paradas defensivas. Los Texans tuvieron 73 jugadas ofensivas (la mayor cantidad para un rival de los Bills desde que vencieron a Detroit) y terminaron con una ventaja de casi 13 minutos en tiempo de posesión.

Al alza

WR DJ Moore. La adquisición veterana vía canje en la temporada baja se apoyó en la química que desarrolló con Allen este verano. Moore terminó con cinco recepciones para 100 yardas y provocó una interferencia de pase de 46 yardas en la zona de anotación, lo que preparó la carrera de touchdown de 1 yarda de Allen.

A la baja

RB Ray Davis. El principal suplente de James Cook se limitó a jugar cinco jugadas ofensivas, mientras que el ascendido desde el equipo de prácticas Frank Gore Jr. jugó 11, sobre todo en situaciones de bloqueo de pase.

Lesiones

El LB Terrel Bernard figuró con una lesión en la pantorrilla y fue considerado participante limitado en la práctica del lunes. El safety Cole Bishop (rodilla/ingle) y el cazamariscales Bradley Chubb (pulgar) figuraron como participantes completos en la práctica.

Número clave

130 — Las yardas por recepción de Dalton Kincaid, la tercera mayor cifra para un ala cerrada de los Bills en la historia del equipo. Paul Costa tuvo actuaciones de 163 y 138 yardas en 1967.

Próximos pasos

Afrontar un giro rápido y cualquier nerviosismo adicional que pueda venir con el deseo de tener que dar un espectáculo al inaugurar su nuevo estadio como anfitriones de los Lions.

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