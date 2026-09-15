Bears anotan 59 puntos en triunfo inicial pese a días discretos de 2 blancos de Williams

Colston Loveland se quedó sin recepciones. Rome Odunze tuvo apenas dos atrapadas en el día. Luther Burden perdió un balón por un fumble temprano.

La sostenibilidad a largo plazo de la prolífica actuación ofensiva de Chicago en la Semana 1 quizá tenga más que ver con quiénes acompañaron el viaje el domingo que con las mayores estrellas de los Bears en una victoria 59-37 en Carolina. Loveland, Odunze y Burden estuvieron mayormente discretos ante los Panthers —al menos en lo estadístico— y no importó en absoluto.

“Tenemos muchas armas, así que, quiero decir, el balón va para quien sea”, manifestó el lunes el receptor abierto Jahdae Walker. “Todos somos capaces de hacer jugadas y eso simplemente demuestra (la profundidad) que tenemos en nuestro grupo de receptores y en las salas ofensivas”.

Walker atrapó uno de los dos pases de touchdown de Caleb Williams, uno de 1 yarda en el cuarto periodo. Williams también corrió para 65 yardas y dos anotaciones, mientras los Bears sumaron 291 yardas por tierra en el debut de temporada con más puntos en la historia de la franquicia.

“En este momento está más avanzado que donde empezamos hace un año en lo que respecta a ese juego terrestre”, comentó el entrenador Ben Johnson. “Sabía que iba a tomar un tiempo. Ver nuestro punto de partida este año y lo que podemos construir a partir de ahí es realmente alentador”.

Loveland, Odunze y Burden fueron tres de los cuatro principales receptores de Chicago el año pasado, cuando los Bears terminaron 11-6 y ganaron la NFC Norte por primera vez desde 2018. Loveland tuvo 58 recepciones para 713 yardas y seis touchdowns como ala cerrada novato. Burden cerró con 47 atrapadas para 652 yardas y dos anotaciones en su primer año, y Odunze registró 44 recepciones para 661 yardas y seis touchdowns en su segunda temporada en la NFL.

Loveland no registró recepciones en el debut ante los Panthers. Odunze logró una magnífica de 47 yardas en el primer cuarto y luego sumó una más de 5 yardas el resto del partido. Burden soltó el balón en la primera posesión de Chicago y terminó con cinco recepciones para 63 yardas.

Es probable que Loveland, Odunze y Burden aparezcan pronto de manera importante y, mientras tanto, los Bears aprovecharon la oportunidad para presumir su profundidad ofensiva.

“Todos creemos el uno en el otro”, expresó Walker. “Lo vemos durante los entrenamientos. Todos haciendo jugadas. Entonces es como: él hace una jugada, yo voy a intentar hacer una jugada para mantener el impulso. Así que es divertido tener un grupo así y que todos seamos jóvenes, y que todos estemos esforzándonos por ser mejores cada día; por eso es divertido estar en este grupo”.

Qué funciona

A Johnson le gusta decir: “Sin bloqueo, no hay ritmo”, un mantra conocido del fútbol americano. Y los receptores y alas cerradas de Chicago tuvieron un gran día con sus bloqueos campo abajo contra Carolina. Los Bears tuvieron cuatro acarreos de 25 o más yardas, igualando su total de toda la temporada pasada.

Qué necesita ayuda

La defensa, especialmente en la línea frontal y en la secundaria, era una gran incógnita para Chicago de cara a la temporada. Tras la Semana 1, sigue siendo una preocupación.

Al alza

Kalif Raymond dejó una sólida primera impresión en su debut con los Bears, al terminar con ocho recepciones —la mayor cifra del equipo— para 84 yardas. También devolvió un despeje para 23 yardas en el primer partido de su décima temporada en la NFL.

A la baja

Fue un debut complicado para Tyrique Stevenson. El esquinero de cuarto año fue superado por Jalen Coker en una recepción de touchdown de 51 yardas cuando quedaban 12:40 del segundo cuarto. También falló una tacleada en la atrapada de touchdown de 8 yardas de Coker al final del cuarto periodo.

Lesiones

El tackle izquierdo Braxton Jones (parte superior del cuerpo) y Stevenson (hombro) se lesionaron durante la victoria, pero Johnson dijo que el equipo salió del partido “en bastante buena forma”.

Número clave

6 — Los Bears anotaron seis touchdowns por tierra contra los Panthers, igualando a los Detroit Heralds de 1920, los Rock Island Independents de 1920 y los Canton Bulldogs de 1922 con la mayor cantidad en un debut de temporada en la historia de la NFL.

Próximos pasos

Los Bears reciben a los Vikings el domingo. Dividieron sus dos partidos contra Minnesota la temporada pasada: perdieron 27-24 en la Semana 1 en Soldier Field y ganaron 19-17 el 16 de noviembre.

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