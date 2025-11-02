McCarthy lanza dos pases de anotación y añade otro corriendo en triunfo de Vikings 27-24 ante Lions
J.J. McCarthy lanzó dos pases de touchdown y corrió para uno más en su regreso tras una lesión de tobillo, liderando a los Vikings de Minnesota a una victoria de 27-24 sobre los Lions de Detroit el domingo.
McCarthy selló el triunfo al lanzar un pase de 16 yardas a Jalen Nailor en una tercera oportunidad y cinco por avanzar desde la yarda 28 de Minnesota, una jugada que permitió a los Vikings agotar el reloj.
McCarthy, quien llevó a Michigan al campeonato nacional colegial de 2023, completó 14 de 25 pases para 143 yardas. Lanzó ambos pases de anotación en el primer cuarto, conectando con Justin Jefferson desde diez yardas y con T.J. Hockenson desde siete. Sufrió una intercepción en un balón que fue arrebatado a su receptor previsto.
McCarthy corrió para un touchdown de nueve yardas a mitad del tercer cuarto, dando a los Vikings una ventaja de 24-14.
Los Vikings (4-4) habían perdido dos seguidos y tres de cuatro, pero se recuperaron gracias a su quarterback de segundo año, quien se había perdido los cinco juegos anteriores.
Los Lions convirtieron tres de tres en cuarta oportunidad, logrando la tercera conversión con un pase de 17 yardas de Jared Goff a Sam LaPorta al inicio del cuarto período. Se alinearon para intentarlo en cuarta y cinco en la misma serie y consiguieron un primer down gracias a una infracción de zona neutral de Jonathan Greenard.
Detroit terminó conformándose con un intento de gol de campo, que fue bloqueado por Levi Drake Rodriguez. Isaiah Rodgers lo devolvió 33 yardas para preparar el gol de campo de 20 yardas de Will Reichard. Eso resultó ser una anotación crítica porque Goff lanzó un pase de touchdown de 37 yardas a Jameson Williams en la posesión siguiente.
El entrenador de los Lions, Dan Campbell, optó por patear y usar tiempos fuera, con la esperanza de recuperar el balón, pero el lanzamiento decisivo de McCarthy acabó con esas esperanzas.
Goff completó 25 de 37 pases para 284 yardas con dos touchdowns.
___
