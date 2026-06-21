McCarthy abre con jonrón dentro del parque ante Skenes en triunfo de Rockies 2-1 sobre Piratas

Jake McCarthy conectó un jonrón dentro del parque para abrir el juego ante Paul Skenes y los Rockies de Colorado sobrevivieron a otra tensa novena entrada la noche del sábado para vencer 2-1 a los Piratas de Pittsburgh.

Skenes (6-7) llevó un juego sin hits hasta la séptima entrada contra Colorado el 12 de mayo, y no ha vuelto a ganar desde aquella salida.

Tomoyuki Sugano (8-4) trabajó seis entradas, y Jaden Hill consiguió su segundo salvamento.

Pittsburgh tuvo la carrera del empate en tercera con menos de dos outs en la novena. Hill entró y golpeó a Nick Gonzalez para llenar las bases antes de ponchar a Tyler Callihan. Luego Jake Mangum pegó un rodado al tercera base Kyle Karros, y el juego terminó cuando los umpires determinaron que Karros fue interferido por Billy Cook.

El juego comenzó con jonrones consecutivos para abrir el partido. Spencer Horowitz disparó un batazo de 434 pies hacia la segunda grada del jardín derecho para iniciar la noche, su quinto jonrón de apertura en su carrera, y McCarthy respondió con aún más chispa.

El doble de McCarthy, producto de su esfuerzo, en la tercera entrada derivó en la segunda carrera de Colorado. ___

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