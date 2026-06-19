Bravos adquieren al receptor Joey Bart de Piratas por el lanzador Hunter Stratton

Los Bravos de Atlanta adquirieron al receptor Joey Bart de los Piratas de Pittsburgh a cambio del lanzador derecho Hunter Stratton la noche del jueves.

Atlanta hizo espacio para Bart en el roster de 40 jugadores al designar para asignación al receptor venezolano Sandy León. Los Piratas asignaron a Stratton a Triple-A Indianapolis.

Bart bateaba para .259 con dos jonrones, seis carreras impulsadas y un OPS de .670 en 21 juegos con Pittsburgh. Creció en los suburbios de Atlanta y jugó béisbol universitario en la ciudad con Georgia Tech antes de ser seleccionado con la segunda elección global por los Gigantes de San Francisco en el draft amateur de 2018.

Los Bravos, líderes del Este de la Liga Nacional (46-27), ya cuentan con dos buenos receptores: el Novato del Año de la Liga Nacional en 2025, Drake Baldwin, y el All-Star de 2023 Sean Murphy, pero Murphy está en la lista de lesionados de 60 días por un dedo fracturado.

Stratton participó en un juego con los Bravos este año y lanzó una entrada sin permitir carreras. Jugó para los Piratas de 2023 a 2025 antes de ser traspasado a Atlanta en julio pasado.

León bateaba para .091 y no tenía carreras impulsadas en 21 juegos esta temporada.

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