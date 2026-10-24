Mavs pierden a Flagg por lesión y arruinan regreso de Haliburton con triunfo 121-105 ante Pacers

Kyrie Irving anotó 24 puntos y los Mavericks de Dallas se sobrepusieron a la baja de Cooper Flagg para arruinar el regreso de Tyrese Haliburton a casa con los Pacers de Indiana, al aplastarlos el viernes por 121-105.

Flagg, Novato del Año de la NBA la temporada pasada, no jugó en la segunda mitad después de lesionarse el hombro izquierdo cuando Aaron Nesmith le cometió falta en una jugada que parecía que terminaría en una volcada en solitario.

A Nesmith le señalaron una falta flagrante. Se sancionó una doble falta técnica después de que se produjo un breve forcejeo.

Flagg terminó con 15 puntos, cinco rebotes y seis asistencias.

Haliburton disputó su primer partido en casa desde las Finales de la NBA de 2025.

Irving encestó 5 de 10 en triples. P.J. Washington aportó 20 puntos y 13 rebotes por los Mavs, quienes obtuvieron su primera victoria bajo el mando del nuevo entrenador Dusty May, quien creció en Indiana.

Aunque Haliburton recibió una gran ovación durante la presentación de los jugadores, el desempeño de Indiana pronto convirtió esos aplausos en abucheos.

Dallas firmó una racha de 22-6 en el primer cuarto para tomar una ventaja de 42-23. Anotó 15 puntos consecutivos en el segundo cuarto para poner el marcador 61-31.

Los Mavs añadieron otra racha de 10-0 en el segundo, antes de la dura falta de Nesmith.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes