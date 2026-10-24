Jayson Tatum anota 36 puntos y brilla al final; Celtics vencen a Knicks por 107-103

Jayson Tatum anotó 25 de sus 36 puntos en la segunda mitad, incluidos siete de los últimos ocho de los Celtics de Boston, quienes resistieron ante los Knicks de Nueva York para imponerse el viernes por 107-103.

Paul George y Neemias Queta sumaron 15 puntos cada uno para contener una reacción tardía de los Knicks, campeones defensores de la NBA.

Nueva York cayó a 0-2 tras perder su partido inaugural de la temporada ante los 76ers de Filadelfia.

El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 22 puntos para liderar a cinco jugadores de los Knicks que aportaron cifras de dos dígitos. OG Anunoby registró 20 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias.

Deuce McBride terminó con 20 puntos y Jalen Brunson añadió 19.

En un partido donde la ventaja cambió de dueño 12 veces y en que el marcador se empató en cuatro ocasiones, Boston superó a Nueva York por 33-24 en el tercer cuarto para ampliar una ventaja de un punto al descanso a 10 al entrar en el último periodo.

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