Matt Shaw se prepara para un papel versátil con los Cachorros tras la llegada de Alex Bregman

Matt Shaw estaba viendo televisión con su esposa, quien de pronto recibió una notificación en su teléfono: Alex Bregman había llegado a un acuerdo contractual con los Cachorros de Chicago.

Shaw fue el tercera base titular de Chicago durante su temporada de novato, por lo que se preguntó qué significaba ese movimiento para él.

“Lo miras y dices: ‘¡oh hombre! ¿dónde voy a jugar?’ Y te pones un poco ansioso por esas cosas”, reconoció Shaw el viernes en la convención anual de fanáticos del equipo. "El club me conoce lo suficientemente bien en este punto para saber que sólo quiero estar preparado cuando llegue la temporada.

“Así que, por supuesto, inmediatamente tengo preguntas como: ‘¿voy a ir aquí? ¿Voy a ir allá?’”

La respuesta a muchas de esas preguntas fue sí.

Shaw se está preparando para un rol multifuncional después de que Chicago formalizó un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con Bregman el miércoles. Además de respaldar a Bregman en tercera y a Nico Hoerner en segunda, también se espera que Shaw juegue en los jardines.

Siempre existe la posibilidad de un canje con Hoerner, quien está entrando en el último año de un contrato de tres campañas y 35 millones, o con Shaw, una selección de primera ronda en el draft amateur de 2023 que cumplió 24 años en noviembre. Pero los Cachorros parecen inclinados a mantener sus variantes en el cuadro como una póliza de seguro contra lesiones.

“No creo que tengamos suficientes muchachos todavía”, comentó el manager Craig Counsell con una sonrisa. “Si piensas que hay demasiados, no sé qué estás mirando”.

Counsell dijo que el equipo fue “afortunado” el año pasado en términos de lesiones.

“Ahora estamos protegiéndonos mucho contra lo que puede suceder, pero creo que esa es una parte importante de construir una plantilla y un equipo”, manifestó.

Hoerner, de 28 años, fue un jugador clave la temporada pasada, cuando Chicago ganó 92 juegos y llegó a los playoffs por primera vez desde 2020. Bateó para .297 con siete jonrones, 61 carreras impulsadas y 29 robos en un récord personal de 156 juegos. También ganó su segundo Guante de Oro.

En medio de una mayor especulación de canje tras el acuerdo de Bregman, Hoerner dijo que ama a los Cachorros y atribuyó los rumores a su situación contractual y a jugar en un gran mercado.

“Creo que, sobre todo, debemos recordar que no es algo personal y que el trabajo del equipo es siempre hacer la mejor plantilla posible que pueda para este año y para los años venideros”, comentó. “Y miras las cosas que hemos hecho para la próxima campaña, y ves que es bastante evidente que ése es su objetivo. Y estamos en un lugar realmente bueno”.

