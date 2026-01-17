Víctor Caratini y Mellizos acuerdan contrato de dos años y 14 millones, según fuente de AP

El receptor boricua Víctor Caratini y los Mellizos de Minnesota acordaron el viernes un contrato de dos años por 14 millones de dólares, según una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso.

Caratini, de 32 años, bateó para .259 la campaña anterior, su segunda con los Astros de Houston, y estableció marcas personales con 12 jonrones, 46 carreras impulsadas y 386 apariciones en el plato. Actuó como receptor en 49 juegos, jugó en la primera base en 15 y fue bateador designado en 30.

Como bateador ambidiestro, Caratini tuvo un promedio de .268 contra lanzadores derechos y .208 contra zurdos. Podría terminar en un pelotón con Ryan Jeffers, un derecho que bateó para .313 contra zurdos y .248 contra diestros.

Jeffers está en camino de ser elegible para la agencia libre después de la temporada 2026, y el movimiento prepara a los Mellizos para su posible salida. Minnesota adquirió también al veterano Alex Jackson para incrementar sus variantes, en un canje con Baltimore.

Caratini había firmado un contrato de dos años por 12 millones con los Astros.

Tiene un promedio de .244 con 58 jonrones y 247 carreras impulsadas en nueve temporadas en las Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago (2017-20), San Diego (2021), Milwaukee (2022-23) y Houston (2024-25).

