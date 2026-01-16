Simons anota 39 puntos desde la banca, Brown suma 27 y Celtics remontan para vencer al Heat 119-114

Anfernee Simons anotó 39 puntos, su cifra más alta en la campaña, incluidos 18 en el último cuarto, y los Celtics de Boston remontaron y vencieron el jueves 119-114 al Heat de Miami.

Jaylen Brown sumó 27 unidades por los Celtics, que estuvieron en desveentaja durante buena parte del partido.

Sam Hauser añadió 17 puntos a la causa de Boston, que superó a Miami por 36-21 en el último cuarto y se embolsó el triunfo después de enfrentar una desventaja de hasta 19 tantos. Fue su segunda mayor remontada de la campaña, después de recuperarse de una desventaja de 20 puntos para vencer a Indiana el 22 de diciembre.

Simons logró el segundo partido con más puntos para un suplente esta temporada — Brice Sensabaugh de Utah anotó 43 el miércoles en una derrota ante Chicago — y se convirtió en el cuarto jugador de los Celtics en los últimos 50 años en anotar al menos 39 puntos desde el banquillo.

Los otros: Larry Bird, Todd Day y Payton Pritchard.

Norman Powell anotó 26 puntos por Miami, que obtuvo aportes respectivos de 22 unidades de Bam Adebayo y Tyler Herro. Andrew Wiggins añadió 16 por el Heat.

