Massey e Isbel logran hits productores en el 9º y Reales superan 5-4 a Medias Blancas

AP Noticias
Miércoles, 27 de agosto de 2025 00:02 EDT
REALES-MEDIAS BLANCAS
REALES-MEDIAS BLANCAS (AP)

Michael Massey conectó un hit de dos carreras en la novena entrada para empatar el juego y Kyle Isbel logró otro sencillo impulsor que significó la ventaja de los Reales de Kansas City, quienes remontaron y superaron el martes 5-4 a los Medias Blancas de Chicago.

El venezolano Maikel García consiguió un sencillo de dos carreras en la octava entrada mientras los Reales remontaban un déficit de 4-0. Jonathan India bateó dos hits y anotó dos veces.

Sam Long (2-3) lanzó una octava entrada en blanco para llevarse la victoria, y el dominicano Carlos Estévez consiguió los últimos tres outs para su 35º salvamento.

Los Reales (68-65) continuaron en la lucha por el comodín.

Jordan Leasure permitió dos carreras en la octava entrada y Grant Taylor (0-4) fue responsable de tres en la novena, lo que hundió a los Medias Blancas al peor récord de la Liga Americana, 48-84.

Colson Montgomery conectó un jonrón por cuarto juego consecutivo, y su compañero novato Kyle Teel acumuló tres hits y una carrera impulsada por Chicago.

Por los Reales, los venezolanos García de 5-1 con dos impulsadas, Salvador Pérez de 4-0.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 3-0 con una anotada, Luis Robert de 1-0, Édgar Quero de 1-0. El venezolano Lenyn Sosa de 4-1.

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

