Jonrones de Crow-Armstrong y Tucker llevan a Cachorros a victoria 3-2 sobre Angelinos

Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón que rompió el empate en la novena entrada y Kyle Tucker logró su primer cuadrangular en más de un mes, en el duelo que los Cachorros de Chicago ganaron el viernes 3-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Crow-Armstrong conectó un cuadrangular en solitario contra Kenley Jansen (5-4) con un out, su 28º jonrón de la temporada y el primero en sus últimos 25 juegos.

Así, Chicago abrió con el pie derecho una gira de nueve visitas.

Tucker también puso fin a una sequía de 25 juegos con su batazo en solitario contra Tyler Anderson en la primera entrada, su primer cuadrangular desde el 19 de julio.

El cubano Yoán Moncada conectó dos vuelacercas por los Angelinos, incluyendo uno que empató el juego en la séptima. Fue su primer juego con múltiples jonrones con Los Ángeles.

Javier Assad permitió una carrera en seis entradas por los Cachorros después de ser convocado de la sucursal de la Triple A en Iowa, justo a tiempo para este juego El mexicano llevó un juego sin hits hasta la quinta antes de que Moncada conectara un jonrón.

Brad Keller (4-1) lanzó una octava entrada perfecta y el venezolano Daniel Palencia ponchó a dos en una novena resuelta en tres hombres para su 19º salvamento.

Anderson permitió dos carreras y tres hits en cinco entradas, con cinco ponches y dos bases por bolas. Ha tenido 21 aperturas consecutivas sin una victoria.

Por los Angelinos, el cubano Moncada de 4-2 con dos anotadas y dos impulsadas.