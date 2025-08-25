Cachorros vencen 4-3 a los Angelinos y completan barrida en serie de tres juegos

Nico Hoerner conectó un doble productor contra su excompañero Kyle Hendricks y los Cachorros de Chicago vencieron 4-3 a los Angelinos de Los Ángeles el domingo para completar una barrida en la serie de tres juegos.

Hoerner y Matt Shaw tuvieron dos imparables cada uno para respaldar al derecho Jameson Taillon (9-6), quien permitió una carrera en cinco entradas mientras los Cachorros mejoraban a 8-2 al ganar su tercera serie consecutiva. El derecho venezolano Daniel Palencia salió de un aprieto en la novena entrada para lograr su vigésimo salvamento.

Taylor Ward conectó su 30mo jonrón para los Angelinos, que cayeron a 2-7 desde una barrida de tres juegos sobre los Dodgers.

Hendricks (6-9) permitió cuatro carreras en cinco hits en cuatro entradas y un tercio con tres bases por bolas y dos ponches en su primera apertura contra su antiguo club. Se unió a los Angelinos esta temporada después de 11 temporadas con Chicago, donde jugó un papel clave en su título de la Serie Mundial de 2016.

Ward alcanzó los 30 jonrones por primera vez en su carrera con un batazo en la primera entrada para una ventaja de 1-0.

Kyle Tucker conectó un sencillo impulsor del empate en la tercera entrada y Hoerner tuvo su doble productor en la cuarta. Los Cachorros sacaron a Hendricks en la quinta cuando obtuvieron un elevado de sacrificio de Pete Crow-Armstrong y un sencillo remolcador de Carson Kelly para una ventaja de 4-1.

Los Angelinos se acercaron a una carrera en la sexta con un doble impulsor de Ward y un rodado productor del venezolano Luis Rengifo.

Por los Angelinos, los venezolanos Oswald Peraza de 1-0 y Luis Rengifo de 4-1.

