¿Más juegos? Comisionado de Big 12 dice que 'todo está sobre la mesa' para reinicio de playoffs

Mientras los aficionados llegaban poco a poco al estadio Orange Bowl para un cuarto de final donde las entradas se vendían por tan solo 39 dólares, el comisionado de la Big 12 dijo que "todo está sobre la mesa" cuando se trata de reiniciar el College Football Playoff, incluyendo la posibilidad de trasladar más juegos al campus.

Los comisionados tienen hasta el 23 de enero para decidir cómo será el playoff el próximo año. La expansión del formato actual de 12 equipos y las ofertas automáticas han sido los dos temas más destacados en esa discusión, aunque la idea de mantener más juegos en el campus también será un factor.

"Tenemos que examinar eso también. Operativamente, ¿podemos hacerlo? Los juegos de la primera ronda han sido fantásticos en todos los aspectos. Creo que es un diferenciador", dijo el jueves Brett Yormark, aproximadamente media hora antes del inicio del cuarto de final entre Texas Tech y Oregon.

Bajo el formato de 12 equipos, ahora en su segunda temporada, los juegos de primera ronda que involucran a los equipos clasificados del quinto al duodécimo lugar se han llevado a cabo en el campus del equipo mejor clasificado. El resto de las rondas se juegan en sitios de tazones tradicionales, y la final de este año se llevará a cabo en Miami Gardens.

La victoria de Oregon por 23-0 sobre Texas Tech comenzó frente a miles de asientos vacíos en el Hard Rock Stadium. Los Ducks viajaron 3.200 millas para llegar a Miami y luego se dirigirán a Atlanta para las semifinales en el Peach Bowl. Si regresan al sur de Florida para la final el 19 de enero, habrán viajado alrededor de 17.500 millas en el transcurso de tres semanas.

"Esto es un playoff. Un playoff, en mi opinión, debería haberse jugado en Lubbock, Texas. Hay muchas personas que hacen playoffs. Los playoffs han tenido un cierto aspecto durante mucho tiempo. Estamos tratando de servir a dos propósitos aquí. La cantidad de tiempo entre juegos, obviamente es difícil para los equipos. Lo experimentamos el año pasado", dijo el entrenador de Oregon, Dan Lanning.

Incluyendo la derrota de Oregon el año pasado (en el Rose Bowl después de un descanso) y la derrota de Texas Tech el jueves, los equipos con descansos de primera ronda en el playoff de 12 equipos cayeron a 0-6 con dos cuartos de final restantes. Yormark dijo que el "torpe" calendario del deporte —un problema que abarca largos descansos, el portal de transferencias y un carrusel de entrenadores en constante movimiento— es otro tema que los comisionados discutirán.

Ha habido una gran brecha entre las visiones de la Conferencia del Sureste y la Big Ten sobre cómo debería ser la próxima iteración del playoff. La SEC ve un campo de 16 equipos lleno de ofertas generales; la Big Ten ha impulsado un campo de 16 o más con más clasificatorios automáticos.

Bajo los términos del acuerdo que entrará en vigor el próximo año, se presume que las otras dos conferencias Power Four —Big 12 y Atlantic Coast Conference— no tendrán poder de decisión en lo que viene, aunque Yormark insistió en que "tenemos una gran voz en esa sala".

Yormark no quiso responder a la pregunta cuando se le preguntó si las conferencias del Grupo de Cinco todavía pertenecen al torneo. Contando las derrotas de primera ronda de Tulane y James Madison este año, esos equipos han perdido por un puntaje promedio de 41-19 en dos temporadas.

"Todo está sobre la mesa y, con suerte, seremos muy reflexivos al respecto, y si hay cambios, los anunciaremos a su debido tiempo", dijo Yormark.

El comisionado dice que el acuerdo disputado del CSC se firmará

Yormark también dijo que los problemas que impiden que las escuelas firmen el acuerdo de participación enviado por la nueva Comisión de Deportes Universitarios se están resolviendo, y espera que los 68 equipos de Power Four firmen el contrato pronto.

Varios fiscales generales estatales dijeron a sus escuelas que no firmaran el acuerdo que la comisión envió en noviembre. Entre los problemas estaba que despojaba a las universidades de su derecho a emprender acciones legales con respecto a las decisiones que toma el CSC.

Yormark dice que el acuerdo se está reformulando de una manera que todas las escuelas puedan firmarlo para que, como él dijo, "todos estemos aceptando las mismas reglas de compromiso".

"Pero la opinión de una persona es que no necesitas un papel para hacer cumplir" las reglas, dijo.

En una entrevista separada con The Associated Press a principios de esta semana, el jefe de regentes de Texas Tech, Cody Campbell, también dijo que sospecha que el acuerdo se firmará, aunque no está seguro de que tenga algún impacto.

"No creo que vaya a ser tan útil en términos de crear algún tipo de estabilidad", dijo Campbell, quien le gustaría ver al Congreso establecer una entidad completamente nueva para dirigir los deportes universitarios. "Y va a ser impugnado en los tribunales, ya está siendo impugnado en los tribunales, y no va a ir bien para el CSC".

___

Recibe alertas de encuestas y actualizaciones sobre el AP Top 25 durante toda la temporada. Regístrate aquí y aquí (aplicación móvil de AP News). Fútbol americano universitario de AP: https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll y https://apnews.com/hub/college-football

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes